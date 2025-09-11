Bursa Demirtaş elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 11 Eylül UEDAŞ elektrik kesintileri

Bugün sabah saatlerinden itibaren Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre OG Tesis Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından Bursa Demirtaş elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BURSA DEMİRTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar ve Demirtaş Sakarya mahallelerinde sabah saat 09.00 - 10.00 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldi.

UEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisinin saat 11.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar ve Demirtaş Sakarya mahallesindeki elektrik kesintisinin ise saat 13.00'de sona ereceği belirtildi.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EYLÜL

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde de bugün saat 09.30'da elektrik kesintisi başladı. TEİAŞ Bakım Onarım ve Test çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi Çivili, Letafet, Gümüşpınar, Dündar, Altıntaş, Gazioluk, Yenidanişment, İkizoluk, Ömeraltı, Karaköy, Çiviliçam, Aktaş ilçelerinde meydana geldi. Kesintinin saat 12.30 civarında sona ermesi bekleniyor.