Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 4 Eylül BUSKİ su kesintisi listesi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından 4 Eylül 2025 Perşembe günü yaşanan güncel su kesintileri paylaşıldı.

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre arıza nedeniyle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından Bursa su kesintileri ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi ve Karaman Mahallesi'nin bir kısmında su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 09.00 sıralarında başlayan kesintinin, saat 15.00 civarında sona ermesi planlanıyor.

Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi ve civarında yaşanan su kesintisinin ise saat 15.30'da biteceği tahmin ediliyor.

BURSA OMSNAGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 4 EYLÜL?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ise 3 farklı mahallede su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı su kesintilerinin tahmini bitiş saatleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

Osmangazi Bağlarbaşı su kesintisi

Osmangazi ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ne bağlı olan 1. Büyük Sokak ve civarında gece saat 01.00'de arıza meydana geldi. Ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığı ve su kesintisinin saat 13.00 civarında sona ereceği belirtildi.

Osmangazi Emek Adnan Menderes su kesintisi

Emek Adnan Menderes Mahallesi ve çevresinde yaşanan su kesintisi ise bugün saat 15.00'da sona ereceği tahmin ediliyor. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda bölgeye tahmin edilen saatten daha önce su verilecek.

Osmangazi Yiğitali su kesintisi

İlçeye bağlı Yiğitali Mahallesi'nin Uludağ Yolu Caddesi'nde 3 Eylül 2025 Çarşamba akşam saat 22.00'den beri su kesintisi yaşanıyor. Arıza nedeniyle yaşanan kesintinin bugün saat 12.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.