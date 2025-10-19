Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Aksarayspor Bursaspor maçı saat kaçta?

Bursaspor bugün TFF 2. Lig Kırmızı GRup karşılaşamları kapsamında bugün 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir soruları gündeme geldi. TFF tarafından Aksarayspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacağı duyuruldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Aksarayspor Bursaspor maçı saat kaçta?
Haber Merkezi
19.10.2025
19.10.2025
TFF 2. Lig'de 9. hafta karşılaşamları 2. günüyle birlikte devam ediyor. Kırmızı grup maçları kapsamında bugün 3. sırada yer alan ile 9. sıradaki 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği duyuruldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Aksarayspor Bursaspor maçı saat kaçta?

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dağılgan Stadı'nda oynanacak olan 68 Aksaray Belediyespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak.

Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Üst üste 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar geçtiğimiz hafta bu durumu değiştirerek 3 puanın sahibi olmuştu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Aksarayspor Bursaspor maçı saat kaçta?

18 puanla 3. sırada yer alan Bursaspor bugün 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

68 Aksaray Belediyespor ise namağlup olarak ligde ilerleyişini sürdürüyor. 68 Aksaray Belediyespor 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan topladı. 9. sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor ligde 9. sırada yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Aksarayspor Bursaspor maçı saat kaçta?

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor'un bugün 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma açıklanan bilgilere göre AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Aksarayspor Bursaspor maçı saat kaçta?

AKSARAYSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Aksarayspor - Bursaspor karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün (19 Ekim 2025 Pazar) saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Safa Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Tolga Okumuş ve Onur Tomak gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Abdullah Murat Yoldaş görev alacak.

ETİKETLER
#Bursaspor
#canlı yayın
#2. Lig Play-off
#68 Aksaray Belediyespor
#Tff 2. Lig Kırmızı Grup
#Bi Kanal Tv
#As Tv
#Aktüel
