Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Bursaspor Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı saat kaçta?

TFF 2. Lig'de 10. hafta karşılaşamları bugün oynanacak. Mücadeleler kapsamında Kırmızı Grup'ta yer alan Bursaspor bugün Kahramanmaraş İstiklal Spor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği merak ediliyor.
Atatürk Spor Komleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 10 maçta toplam 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 22 puanla Mardin 1969'un 3 puan arkasından 2. sırada bulunan Bursaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçını kazanarak tekrardan 1. sıraya yükselmek istiyor.
Kahramanmaraş İstikalspor ise bu sezon oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 20 puan toplayan Kahramanmaraş İstiklal Spor 5. sırada yer alıyor.
Bursaspor'un kendi evinde oynayacağı Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşamları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı bugün (2 Kasım 2025 Pazar) saat 15.00'te başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bursaspor - Kahramanmaraş İstiklal Spor maçının hakem kadrosunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Mustafa Ünver düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak ise Buğra Can Semercioğlu ve Hüseyin Can'ın görev alacağı mücadelenin, dördüncü hakemi ise Mikail Cihangir olacak.