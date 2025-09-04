Menü Kapat
Aktüel


 Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Söğütspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak

Bursaspor bugün Ziraat Türkiye Kupası 1. tur elemeleri kapsamında Söğütspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor - Sögütspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izleneceği belli oldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Söğütspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak
'nda 2025-2026 sezonunun 1. tur maçları oynanamaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ile Söğütspor karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım üst tura geçmeye hak kazanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor - Sögütspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izleneceği belli oldu.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Komleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Sögütspor maçı A Spor ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

Albayrak'ın yardımcılıklarını ise Batuhan Topçu ve Selim Göksü yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Ergün Soylu görev alacak.

BURSASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bursaspor - Söğütspor karşılaşmasını taraftarlar A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler. Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonunun tüm karşılaşmaları A Spor ve ATV ekranlarından yayınlanacak.

BURSASPOR - SÖGÜTSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Sögütspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.00'de başlayacak.

