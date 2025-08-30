Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek

Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor - 1461 Trabzon FK maçının nereden canlı izleneceği açıklandı.

Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 14:41

'e bu sezon yükselen , kırmızı grupta oynanan ilk hafta mücadeleleri kapsamında Yeni Malatya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 8-0 rakibini mağlup eden yeşil-beyazlılar sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmaları kapsamında ise bugün (30 Ağustos 2025 Pazar) 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

1461 Trabzon FK ise ilk hafta maçları kapsamında kendi evinde 68 Aksarayspor'u ağırlamıştı. Mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Taraftarlar tarafından Bursaspor - 1461 Trabzon FK maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - 1461 Trabzon FK maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Burak Akdağ yönetecek. Akdağ'ın yardımcılıklarını ise Berkay Diniz ve Hakan Tunç yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Bedirhan Yiğitbaş görev alacak.

BURSASPOR - 1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - 1461 Trabzon FK maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Bursaspor resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından karşılaşmanın başlayacağı saatteki hava durumunu paylaştı.

  • Sıcaklık: 25 Derece
  • Rüzgar Hızı: 16 km/h
  • Nem Oranı: %56
BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDE?

Bursaspor'un 1461 Trabzon FK ile oynayacağı TFF 2. Lig 2. hafta karşılaşmasını taraftarlar Bi Kanal TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

