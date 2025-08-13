Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sunucusu ve tarihi belli oldu

Gelin Evi’nin yeni sezonunda yarışmacılara çeşitli sürprizler ve ödüller sunulacak.

Her yarışmacıya çeyrek altın hediye edilirken, haftanın birincisi 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Programda gelinler, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyizlerine kadar pek çok alanda yarışacaklar.

Yarışmanın sonunda en çok puanı alan gelin, haftanın birincisi olarak büyük ödülü kazanacak.

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Gelin Evi’nin yeni sunucusu, oyuncu ve model Buse Varol oldu.

Buse Varol, daha önce birçok dizi ve projede yer almış, başarılı bir oyuncudur.

Gelin Evi ile ilk kez bir yarışma programı sunuculuğu deneyimi yaşayacak.

Gelin Evi’nin yeni sezonu, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Show TV ekranlarında başlayacak.

Program, hafta içi her gün saat 12.15'te yayınlanacak.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990’da Manisa'da doğdu.

Öğretmenlik mezunu olan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı.

Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk projesinde yer aldı.

Mayıs 2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol’un 2 çocuğu var.