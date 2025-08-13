Menü Kapat
SON DAKİKA!
Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sunucusu ve tarihi belli oldu

Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi, yeni sunucusu ile dokuzuncu sezonuna başlıyor. Yeni sezonda büyük ödül ve yeni sunucu ise merak konusu oluyor.

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sunucusu ve tarihi belli oldu
'nin yeni sezonunda yarışmacılara çeşitli sürprizler ve ödüller sunulacak.

Her yarışmacıya çeyrek altın hediye edilirken, haftanın birincisi 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Programda gelinler, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyizlerine kadar pek çok alanda yarışacaklar.

Yarışmanın sonunda en çok puanı alan gelin, haftanın birincisi olarak büyük ödülü kazanacak.

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sunucusu ve tarihi belli oldu

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Gelin Evi'nin yeni sunucusu, oyuncu ve model oldu.

Buse Varol, daha önce birçok dizi ve projede yer almış, başarılı bir oyuncudur.

Gelin Evi ile ilk kez bir sunuculuğu deneyimi yaşayacak.

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sunucusu ve tarihi belli oldu

Gelin Evi'nin yeni sezonu, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü ekranlarında başlayacak.

Program, hafta içi her gün saat 12.15'te yayınlanacak.

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sunucusu ve tarihi belli oldu

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da doğdu.

Öğretmenlik mezunu olan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı.

Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk projesinde yer aldı.

Mayıs 2018 yılında Alişan ile evlenen Buse Varol'un 2 çocuğu var.

Sıkça Sorulan Sorular

Gelin Evi yeni sezonunda ödüller neler?
Yeni sezonda yarışmaya katılan her geline çeyrek altın hediye edilirken, haftanın birincisi olan geline 150.000 TL para ödülü verilecektir.
