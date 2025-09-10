Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçları

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda 7 milli boksörümüz çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Şeyma Düztaş, Emrah Yaşar, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri bugün çeyrek final maçına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

BUSENAZ SÜRMENELİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 2025 Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Kazakistanlı boksör Aida Abikeyeva ile karşı karşıya gelecek.

Busenaz Sürmeneli - Aida Abikeyeva çeyrek final maçı açıklanan bilgilere göre bugün Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalleri kapsamında milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı boksör Zareen Nikhat ile karşılaşacak. Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

BUSENAZ SÜRMENELİ, BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Dünya Boks Şampiyonası'nın çeyrek final maçları TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Vatandaşlar şifresiz ve canlı olarak milli boksörlerin maçlarını izleyebilecekler.