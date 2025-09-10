Büşra Işıldar kimdir nereli? Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale mi yükseldi?

Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası’nda sergilediği performansla ismini yarı finale yazdırdı.
75 kilo sıkletinde İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i yenen Işıldar, madalyayı kesinleştirdi.
Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, hangi şehirden araştırılıyor.
23 yaşındaki Büşra Işıldar 1 Ocak 2002 tarihinde doğdu.
Büşra Işıldar, boks yolculuğuna 14 yaşında başladı.
İstanbul doğumlu olan Büşra, Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında mücadele ediyor.
2017 senesinde İstanbul şampiyonu olduktan sonra Muğla’nın Fethiye ilçesinde organize edilen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda altın madalya alarak ilgiyi üzerine topladı.
Işıldar, 2017’de Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası’nda 80 kilo sıkletinde altın madalya elde etti.
2018’de Rusya’nın Anapa kentinde +80 kilo, 2019’da Bulgaristan Sofya’da +81 kilo kategorilerinde Avrupa şampiyonlukları kazandı.