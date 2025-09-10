Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
 Erdem Avsar

Büşra Işıldar kimdir nereli? Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale mi yükseldi?

Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükselmesinin ardından milli boksörümüz Büşra Işıldar’in kariyeri merak konusu oldu.

Büşra Işıldar kimdir nereli? Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale mi yükseldi?
10.09.2025
10.09.2025
saat ikonu 17:57

Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası’nda sergilediği performansla ismini yarı finale yazdırdı.

75 kilo sıkletinde İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i yenen Işıldar, madalyayı kesinleştirdi.

Büşra Işıldar kimdir, kaç yaşında, hangi şehirden araştırılıyor.

Büşra Işıldar kimdir nereli? Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale mi yükseldi?

BÜŞRA IŞILDAR KİMDİR?

23 yaşındaki Büşra Işıldar 1 Ocak 2002 tarihinde doğdu.

Büşra Işıldar, boks yolculuğuna 14 yaşında başladı.

İstanbul doğumlu olan Büşra, Spor Kulübü çatısı altında mücadele ediyor.

Büşra Işıldar kimdir nereli? Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale mi yükseldi?

2017 senesinde İstanbul şampiyonu olduktan sonra Muğla’nın Fethiye ilçesinde organize edilen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda altın madalya alarak ilgiyi üzerine topladı.

Işıldar, 2017’de Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası’nda 80 kilo sıkletinde altın madalya elde etti.

2018’de Rusya’nın Anapa kentinde +80 kilo, 2019’da Bulgaristan Sofya’da +81 kilo kategorilerinde Avrupa şampiyonlukları kazandı.

