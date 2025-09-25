Menü Kapat
Aktüel
22°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

CAATSA yaptırımları nedir kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki buluşmada birçok kritik gündem başlığıyla beraber CAATSA yaptırımları da değerlendirildi. Görüşmenin ardından CAATSA yaptırımları araştırılan konular arasında yer aldı.

CAATSA yaptırımları nedir kaldırıldı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
22:32
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
22:32

Başkanı Donald Trump, ’dan S-400 hava savunma sistemlerini tedarik eden ’ye CAATSA kapsamında kararını 14 Ekim 2020’de duyurmuştu.

CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından kabul edilmiş ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore’ye yaptırımlar uygulanmıştı.

CAATSA yaptırımları nedir kaldırıldı mı?

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

CAATSA ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamını taşıyor.

Bu düzenlemeler Türkiye’ye S-400’ler yüzünden yaptırım uygulanmasının yasal gerekçesini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, “Olumlu bir görüşme gerçekleştirirsek Türkiye’ye dönük CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

CAATSA yaptırımları nedir kaldırıldı mı?

CAATSA YAPTIRIMLARI NELER?

ABD Başkanı Trump’ın onayıyla yürürlüğe giren 5 yaptırım şöyle:

1- SSB’ye aktarılacak herhangi bir ürün veya teknolojiye dair ABD ihracat lisansları ve yetkilerinin verilmesinin engellenmesi,

2- ABD finans kurumları tarafından 12 aylık süre içinde SSB’ye toplam 10 milyon dolardan fazla kredi ya da borç verilmesinin yasaklanması,

3- SSB’ye yapılacak ihracatlar için ABD İhracat-İthalat Bankası desteğinin yasaklanması,

4- SSB’nin uluslararası mali kuruluşlardan sağlayacağı kredilere ABD’nin itiraz etmesi,

5- SSB Başkanı ile diğer üç yetkiliye vize sınırlamaları getirilmesi ve ABD’deki mal ile varlıklarının dondurulması, ayrıca ABD’li kişi veya kuruluşların bunlarla herhangi bir işlemde bulunmasının yasaklanması.

Sıkça Sorulan Sorular

CAATSA yaptırımlarının Türkiye’ye uygulanma sebebi neydi?
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması üzerine ABD yaptırım kararı aldı.
