CAATSA yaptırımları nedir kaldırıldı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini tedarik eden Türkiye’ye CAATSA kapsamında yaptırım kararını 14 Ekim 2020’de duyurmuştu.

CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından kabul edilmiş ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore’ye yaptırımlar uygulanmıştı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

CAATSA ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamını taşıyor.

Bu düzenlemeler Türkiye’ye S-400’ler yüzünden yaptırım uygulanmasının yasal gerekçesini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, “Olumlu bir görüşme gerçekleştirirsek Türkiye’ye dönük CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NELER?

ABD Başkanı Trump’ın onayıyla yürürlüğe giren 5 yaptırım şöyle:

1- SSB’ye aktarılacak herhangi bir ürün veya teknolojiye dair ABD ihracat lisansları ve yetkilerinin verilmesinin engellenmesi,

2- ABD finans kurumları tarafından 12 aylık süre içinde SSB’ye toplam 10 milyon dolardan fazla kredi ya da borç verilmesinin yasaklanması,

3- SSB’ye yapılacak ihracatlar için ABD İhracat-İthalat Bankası desteğinin yasaklanması,

4- SSB’nin uluslararası mali kuruluşlardan sağlayacağı kredilere ABD’nin itiraz etmesi,

5- SSB Başkanı ile diğer üç yetkiliye vize sınırlamaları getirilmesi ve ABD’deki mal ile varlıklarının dondurulması, ayrıca ABD’li kişi veya kuruluşların bunlarla herhangi bir işlemde bulunmasının yasaklanması.