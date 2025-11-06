Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Çağdaş Altay kimdir? Çağdaş Altay Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kocaelispor - Galatasaray maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Taraftarlar tarafından Çağdaş Altay kimdir, Galatasaray karnesi ve yönettiği maçlar merak ediliyor.

Çağdaş Altay kimdir? Çağdaş Altay Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar
'de milli ara öncesinde 12. hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında ligde namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren , 13. sırada yer alan ile karşılaşacak.

(TFF) tarafından Kocaelispor - Galatasaray maçının hakemi duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Bilal Gölen gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak mücadelede Oğuzhan Aksu'nun görev alacağı duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından taraftarlar tarafından Çağdaş Altay kimdir, Galatasaray karnesi ve yönettiği maçlar merak ediliyor.

Çağdaş Altay kimdir? Çağdaş Altay Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar

ÇAĞDAŞ ALTAY KİMDİR?

Çağdaş Altay, 22 Mart 1986 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 2013 yılında hakemlik yapmaya başlayan Çağda Altay, Süper Lig'de ise ilk kez 27 Şubat 2022 tarihinde oynanan Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçında görev aldı.

Çağdaş Altay kimdir? Çağdaş Altay Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar

ÇAĞDAŞ ALTAY GALATASARAY KARNESİ

Çağdaş Altay kariyeri boyunca Galatasaray'ın sadece 2 mücadelesinde görev aldı. Bu karşılaşmalardan ilki 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadeleleri kapsamında oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesi oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1-0 galibiyet ile ayrılırken, 1 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Çağdaş Altay'ın görev aldığı ikinci Galatasaray maçı ise 2024-2025 Süper Lig sezonunun 33. haftası kapsamında oynanan Eyüpspor mücadelesi oldu. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor deplasmanından 5-1 galibiyet ile ayrılırken, 2 sarı kart gördü.

Çağdaş Altay kimdir? Çağdaş Altay Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar

ÇAĞDAŞ ALTAY'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Çağdaş Altay'ın yönettiği Galatasaray maçlarının detayları şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | 22.12.2022 | Galatsaray 1:0 Ankara Keçiörengücü | Galatasaray 2 sarı kart gördü.

Süper Lig | 27.04.2025 | Eyüpspor 1:5 Galatasaray | Galatasaray 1 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

