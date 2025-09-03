Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Camilerde kandil programı saat kaçta? İstanbul Müftülüğü açıklama yaptı

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Vatandaşlar tarafından camilerde kandil programının saat kaçta olduğu merak ediliyor. İstanbul Müftülüğü tarafından "MEVLİD-I NEBİ" özel programı duyuruldu.

İslam dünyasının en önemli günlerinden biri olan , bugün (3 Eylül 2025 Çarşamba) dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

Vatandaşlar tarafından camilerde kandil programının saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

CAMİLERDE KANDİL PROGRAMI SAAT KAÇTA?

İstanbul Müftüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bugün 'nde akşam namazı sonrası saat 20.00'de "MEVLİD-I NEBİ" özel programı düzenlenecek.

Program aynı zamanda Tvnet ekranlarından canlı olarak da izlenebilecek.

İstanbul Müftülüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"MEVLİD-I NEBİ ÖZEL PROGRAMI
İstanbul Müftülüğünce Sultanahmet Camii’nde bugün akşam namazı sonrası saat 20.00’de düzenlenecek programa tüm halkımız davetlidir.
Program, Tvnet kanalından canlı olarak yayınlanacaktır."

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili'nin Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre önemi şöyle:

"Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır."

#dua
#mevlid kandili
#İslam Mirası
#Sultanahmet Camii
#Peygamber Efendimize Saldırı
#Tvnet
#Aktüel
