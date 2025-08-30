Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz konserler, sergiler, söyleşiler ve atölyeler gerçekleştiriliyor.

Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar tarafından Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserleri araştırılmaya başlandı.

ÇANAKKALE 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2025

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu ve Buray konseri düzenlenecek.

Konserler akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşünün ardından başlayacak. Buray konserinin saat 21.00'da başlayacağı ve 23.00'de sona ereceği duyuruldu.

ÇANAKKALE 30 AĞUSTOS ETKİNLİK PROGRAMI

Çanakkale Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayacak. Saat 10.30'da valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirilecek. 11.00'da ise Kutlama ve resmigeçit töreni düzenlenecek.

Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre kortej yürüyüşü ise saat 19.15'te Barış Kafe önünden başlayacak. Kortej yürüyüşü Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ise sona erecek.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karabiga Gemisi, Çanakkale Limanı'nda ve TCG Rüzgar Gemisi Gökçeada Limanı'nda ziyarete açılacak.

Vatandaşlar saat 10.00-17.00 arasında gemileri ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.