Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı

Bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen etkinlikler ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından Çanakkale'de 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserleri merak ediliyor. Çanakkale 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Buray konseri gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 11:56

her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde konserler, sergiler, söyleşiler ve atölyeler gerçekleştiriliyor.

Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar tarafından 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserleri araştırılmaya başlandı.

Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı

ÇANAKKALE 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2025

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu ve Buray konseri düzenlenecek.

Konserler akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşünün ardından başlayacak. Buray konserinin saat 21.00'da başlayacağı ve 23.00'de sona ereceği duyuruldu.

Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı

ÇANAKKALE 30 AĞUSTOS ETKİNLİK PROGRAMI

Çanakkale Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayacak. Saat 10.30'da valilik makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirilecek. 11.00'da ise Kutlama ve resmigeçit töreni düzenlenecek.

Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı

Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre kortej yürüyüşü ise saat 19.15'te Barış Kafe önünden başlayacak. Kortej yürüyüşü Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ise sona erecek.

Çanakkale 30 Ağustos etkinlikleri ve ücretsiz konserler! TCG Karabiga ve TCG Rüzgar Gemisi ziyarete açıldı

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Karabiga Gemisi, Çanakkale Limanı'nda ve TCG Rüzgar Gemisi Gökçeada Limanı'nda ziyarete açılacak.

Vatandaşlar saat 10.00-17.00 arasında gemileri ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.

ETİKETLER
#çanakkale
#konser
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Ücretsiz
#Etkinlikler
#Kortej
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.