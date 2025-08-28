Çanakkale yangın söndürüldü mü son dakika? 28 Ağustos'ta Kemel köyünde yangın

Bugün 12.46 civarında Çanakkale'de meydana gelen yangın kısa sürede geniş alana yayılırken rüzgar, söndürme işlemlerinin zorlaşmasına neden oluyor.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, NEREDE SON DAKİKA?

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangınla mücadele devam ediyor. Kemel köyü civarında meydana gelen yangın sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi. Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde 12.46 civarında çıkan tarım arazisi yangınında son durum bilgisi paylaşıldı. Yangın henüz söndürülmezken çalışmalar sürüyor.

ÇANAKKALE KEMEL ORMAN YANGINI SON DAKİKA

28 Ağustos Perşembe günü 12.46 civarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Çıkan yangın sonrasında ekipler söndürme çalışmalarına başladı.