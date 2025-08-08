Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Çanakkale'de yangın mı var, nerede? Son dakika Çanakkale yangınında son durum

Havaların ısınmasıyla beraber artan orman yangınları yürekleri yakarken bir yangın haberi de bugün Çanakkale'den geldi. 8 Ağustos günü Çanakkale'de dumanlar gökyüzünü kaplarken vatandaşlar Çanakkale yangın söndürüldü mü araştırmaya başladı. Ekipler olay yerine çalışmalara başladı.

Bugün öğle saatlerinde 'de başlayan sonrasında gökyüzünde dumanlar yükseldi. Vatandaşların endişeli anlar yaşadığı yangının başlamasıyla beraber bölgede ekipler sevk edildi.

ÇANAKKALE'DE YANGIN MI VAR, NEREDE?

Çanakkale'de bugün meydana gelen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'de yangın mı var, nerede? Son dakika Çanakkale yangınında son durum

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde bugün 13.00 civarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. Tarım arazisine sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması da dikkat çekti. Yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşırken bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de yangın mı var, nerede? Son dakika Çanakkale yangınında son durum

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan ile mücadele devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayılan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale'de yangın mı var, nerede? Son dakika Çanakkale yangınında son durum

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM NEDİR, SÖNDÜ MÜ?

8 Ağustos Cuma günü Çanakkale'de meydana gelen yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Sarıcaeli köyünde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerine yakın olması endişeli anlar yaşanırken evlerin zarar görmemesi için ekipler çaba sarf ediyor.

TGRT Haber
