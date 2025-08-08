Çanakkale'de yangın mı var, nerede? Son dakika Çanakkale yangınında son durum

Bugün öğle saatlerinde Çanakkale'de başlayan yangın sonrasında gökyüzünde dumanlar yükseldi. Vatandaşların endişeli anlar yaşadığı yangının başlamasıyla beraber bölgede ekipler sevk edildi.

ÇANAKKALE'DE YANGIN MI VAR, NEREDE?

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde bugün 13.00 civarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. Tarım arazisine sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması da dikkat çekti. Yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşırken bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM NEDİR, SÖNDÜ MÜ?

8 Ağustos Cuma günü Çanakkale'de meydana gelen yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Sarıcaeli köyünde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerine yakın olması endişeli anlar yaşanırken evlerin zarar görmemesi için ekipler çaba sarf ediyor.