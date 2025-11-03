Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Çek Tetiği şarkısı kime ait? Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'de söylediği şarkının sözleri

Ekranların sevilen dizilerinden Uzak Şehir’in son bölümünde Ozan Akbaba’nın söylediği Çek Tetiği şarkısı büyük beğeni toplarken izleyicilerin de ilgisini çekti. Çek Tetiği şarkı sözleri en çok arananlar arasında yer aldı.

Çek Tetiği şarkısı kime ait? Ozan Akbaba’nın Uzak Şehir’de söylediği şarkının sözleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
23:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
23:57

dizisinin son bölümü büyük bir heyecana sahne olurken bölümde en çok konuşulan konulardan biri de ’nın seslendirdiği Çek Tetiği şarkısı oldu.

Başarılı oyuncunun kendi sesiyle seslendirdiği şarkı kısa sürede viral oldu ve Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Çek Tetiği şarkısı kime ait? Ozan Akbaba’nın Uzak Şehir’de söylediği şarkının sözleri

ÇEK TETİĞİ ŞARKISI KİME AİT?

Çek Tetiği şarkısının sözü ve bestesi ’ya ait.

Aksu, daha önce Mardin şarkısını da Uzak Şehir dizisine armağan etmişti.

Çek Tetiği Minik Serçe’nin diziye ikinci armağan ettiği şarkı oldu.

Şarkının adeta Cihan ile Alya’nın aşkını anlatan sözleri ile Ozan Akbaba'nın yorumu izleyiciden de övgü aldı.

Çek Tetiği şarkısı kime ait? Ozan Akbaba’nın Uzak Şehir’de söylediği şarkının sözleri

ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ

Çok beğenilen Çek Tetiği şarkı sözleri şöyle:

"Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Çek çek çek tetiği vur sineme sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni beni beni

Oy beni beni beni."

ETİKETLER
#sezen aksu
#türk müziği
#Uzak Şehir
#Ozan Akbaba
#Çek Tetiği
#Dizi Şarkısı
#Çek Tetiği
#Dizi Müziği
#Aktüel
TGRT Haber
