Çek Tetiği şarkısı kime ait? Ozan Akbaba’nın Uzak Şehir’de söylediği şarkının sözleri

Uzak Şehir dizisinin son bölümü büyük bir heyecana sahne olurken bölümde en çok konuşulan konulardan biri de Ozan Akbaba’nın seslendirdiği Çek Tetiği şarkısı oldu.

Başarılı oyuncunun kendi sesiyle seslendirdiği şarkı kısa sürede viral oldu ve Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

ÇEK TETİĞİ ŞARKISI KİME AİT?

Çek Tetiği şarkısının sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait.

Aksu, daha önce Mardin şarkısını da Uzak Şehir dizisine armağan etmişti.

Çek Tetiği Minik Serçe’nin diziye ikinci armağan ettiği şarkı oldu.

Şarkının adeta Cihan ile Alya’nın aşkını anlatan sözleri ile Ozan Akbaba'nın yorumu izleyiciden de övgü aldı.

ÇEK TETİĞİ ŞARKI SÖZLERİ

Çok beğenilen Çek Tetiği şarkı sözleri şöyle:

"Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Çek çek çek tetiği vur sineme sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni beni beni

Oy beni beni beni."