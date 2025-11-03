Çek Tetiği şarkısı kime ait? Ozan Akbaba’nın Uzak Şehir’de söylediği şarkının sözleri

Kategoriler
Uzak Şehir dizisinin son bölümü büyük bir heyecana sahne olurken bölümde en çok konuşulan konulardan biri de Ozan Akbaba’nın seslendirdiği Çek Tetiği şarkısı oldu.
Başarılı oyuncunun kendi sesiyle seslendirdiği şarkı kısa sürede viral oldu ve Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Çek Tetiği şarkısının sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait.
Aksu, daha önce Mardin şarkısını da Uzak Şehir dizisine armağan etmişti.
Çek Tetiği Minik Serçe’nin diziye ikinci armağan ettiği şarkı oldu.
Şarkının adeta Cihan ile Alya’nın aşkını anlatan sözleri ile Ozan Akbaba'nın yorumu izleyiciden de övgü aldı.
Çok beğenilen Çek Tetiği şarkı sözleri şöyle:
"Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda
Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara
Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara
Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben
Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben
Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben
Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben
Çek çek çek tetiği vur sineme sineme
Bir dağın yamacına koy beni
Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki
Doğursun anam bir daha beni beni beni
Oy beni beni beni."