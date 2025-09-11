Charlie Kirk kimdir neden öldü? Trump’a yakın isme silahlı saldırı

ABD'de Başkan Donald Trump taraftarı muhafazakâr yorumcu ve siyasal aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir buluşmada silahlı saldırıya maruz kaldı.

Boynundan vurulan Kirk'e ilk müdahale olay mahallinde yapıldı. Daha sonra hastaneye sevk edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, destekçisinin yaşamını kaybettiğini açıkladı.

CHARLİE KİRK KİMDİR?

Charlie Kirk, Amerikalı bir sağ eğilimli politik eylemci, yazar ve medya figürü.

Charles James Kirk 14 Ekim 1993'te Chicago çevresi Arlington Heights ve Prospect Heights, Illinois'de doğdu ve büyüdü.

18 yaşında Turning Point USA (TPUSA) isimli muhafazakâr bir öğrenci hareketini oluşturdu.

Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kullanıcı tarafından takip ediliyordu.