Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ChatGPT çöktü mü son dakika? 3 Eylül ChatGPT hata veriyor

ChatGPT çöktü mü sorusu binlerce kullanıcı tarafından araştırılamaya başlandı. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla platforma erişim sorunları yaşanıyor.

ChatGPT çöktü mü son dakika? 3 Eylül ChatGPT hata veriyor
03.09.2025
03.09.2025
Dünyanın en popüler yapay zekaları arasında yer alan 'ye 3 Eylül 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor.

Yaşanan erişim problemlerinden dolayı binlerce kullanıcı ChatGPT çöktü mü son dakika sorusunu araştırmaya başladı. Yapay zekayı geliştiren şirketinden bir açıklama olup olmadığı kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

ChatGPT çöktü mü son dakika? 3 Eylül ChatGPT hata veriyor

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 3 EYLÜL?

ChatGPT'ye bugün sabah saat 09.39 sıralarından beri erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan problemin nedeni hakkında ise henüz OpenAI tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Teknik bir problemden dolayı sorunun meydana geldiği tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde OpenAI yetkililerinin teknik arızayı gidermesi bekleniyor.

Platformların hatalarını raporlayan Downdetector tarafından paylaşılan veriler ise şöyle:

ChatGPT çöktü mü son dakika? 3 Eylül ChatGPT hata veriyor

CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR, ÇALIŞMIYOR?

ChatGPT'nin yaşanan teknik problemden dolayı çalışmadığı tahmin ediliyor. Problemin kısa süre içerisinde giderilerek, kullanıcıların tekrardan erişim sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili OpenAI tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

#yapay zeka
#chatgpt
#openaı
#erişim problemi
#Çöktü Mü
#Aktüel
