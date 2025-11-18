Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü? 18 Kasım internette birçok siteye erişim problemleri yaşanıyor

Dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından olan ChatGPT'ye erişim problemleri yaşanıyor. Öğle saatlerinin ardından başlayan erişim problemleri nedeniyle platforma kullanıcılar giriş yapamıyor. Kullanıcılar tarafından ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü sorularının cevapları merak ediliyor.

18.11.2025
18.11.2025
saat ikonu 15:15

OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından biri olan 'ye erişim problemleri yaşanıyor. Erişim problemlerinden dolayı platforma kullanıcılar bağlantı sağlayamıyor.

Kullanıcılar tarafından ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü sorularının cevapları merak ediliyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

ChatGPT yaşanan teknik bir arızadan dolayı kullanıcıların girişlerinde hata veriyor. Cloudflare güvenlik sistemlerinin dünya genelinde çökmesinden dolayı kullanıcılar ChatGPT'ye bağlantı gerçekleştiremiyor. ChatGPT'nin yanı sıra Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik problemden dolayı X (eski adıyla Twitter) gibi birçok platforma da erişim sağlanamıyor.

Kısa süre içerisinde Cloudflare yetkililerinin problemi çözmesi ve ChatGPT gibi birçok platforma tekrardan erişim sağlanması bekleniyor.

CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR 18 KASIM?

ChatGPT, Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik bir problemden dolayı açılmıyor. Cloudflare'de yaşanan problemin ise dünya genelinde meydana geldiği ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde teknik aksaklığın giderilerek, platforma tekrardan bağlanılacağı tahmin ediliyor.

#chatgpt
#Cloudflare
#Teknikarıza
#Erişimsorunu
#Xo
#Aktüel
