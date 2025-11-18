ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü? 18 Kasım internette birçok siteye erişim problemleri yaşanıyor

OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT'ye erişim problemleri yaşanıyor. Erişim problemlerinden dolayı platforma kullanıcılar bağlantı sağlayamıyor.

Kullanıcılar tarafından ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü sorularının cevapları merak ediliyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

ChatGPT yaşanan teknik bir arızadan dolayı kullanıcıların girişlerinde hata veriyor. Cloudflare güvenlik sistemlerinin dünya genelinde çökmesinden dolayı kullanıcılar ChatGPT'ye bağlantı gerçekleştiremiyor. ChatGPT'nin yanı sıra Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik problemden dolayı X (eski adıyla Twitter) gibi birçok platforma da erişim sağlanamıyor.

Kısa süre içerisinde Cloudflare yetkililerinin problemi çözmesi ve ChatGPT gibi birçok platforma tekrardan erişim sağlanması bekleniyor.

CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR 18 KASIM?

ChatGPT, Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik bir problemden dolayı açılmıyor. Cloudflare'de yaşanan problemin ise dünya genelinde meydana geldiği ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde teknik aksaklığın giderilerek, platforma tekrardan bağlanılacağı tahmin ediliyor.