CHP kapatılacak mı? Başsavcılıktan kapatma talebi iddialarıyla ilgili açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulundu. Savcılık, yapılan açıklamada soruşturma süreci ve elde edilen bulgulara ilişkin detaylı bilgilere yer verdi.

CHP KAPATILACAK MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmanın mali nitelikli suçlar kapsamında başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” olarak tanımlanan yapılanmanın 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında oluştuğu ve bu yapılanma üzerinden elde edilen gelirlerin parti faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi. Savcılık, suç gelirleriyle parti binası satın alındığını, seçim çalışmalarında bu kaynakların kullanıldığını ve bu eylemlerin parti organları tarafından sistematik şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, kamu kaynaklarının seçim faaliyetlerinde suistimal edildiği ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin beyanlarıyla bu duruma ilişkin rüşvet ağı itiraflarının yer aldığı belirtildi. Ayrıca parti tüzel kişiliği adına satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve suç gelirleri olduğunun parti yönetimince bilindiği yönünde tanık anlatımlarının bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı ve bu kaynaklarla seçim çalışmaları yürüttüğü, bu fiillerin bilinçli, sistematik ve sürekli biçimde gerçekleştirildiği tespitine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, “Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir” ifadesiyle kapatma yönünde bir talebin bulunmadığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması metni şu şekildedir:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU’nun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf, 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında yapılanmaya başlayan “İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ” faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özetle;

Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (sistem) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satılan alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştirildiği, Soruşturma dosyamız kapsamında temin edilen USOM raporu uyarınca tespiti yapılan 11.360.412 vatandaşın güncel yurt içi ve yurt dışı seçim kütük verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı ve bu veriler üzerinden seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasanın 68 ve 69’uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdiri ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmuştur.

Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."