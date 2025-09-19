CHP kurultayı nerede yapılacak? Son dakika YSK kararı açıklaması geldi

CHP kurultayı için bekleyiş devam ederken nerede, saat kaçta olacağı da merak edildi. Son dakika YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin itirazın reddedildiğini duyurdu.

CHP KURULTAYI NEREDE YAPILACAK?

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin itirazın reddedildiğinin açıklanmasının ardından gözler CHP kurultayına çevrildi. Kurultay, 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

CHP KURULTAYI YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

