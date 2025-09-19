YSK Başkanı Yener açıkladı: CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı yapılacak

CHP'li bir delegenin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın "tam kanunsuzluk" iddiasıyla iptali için YSK’ya başvurdu. Türkiye'nin merakla beklediği kararı YSK açıkladı.

YSK KARARINI AÇIKLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin itirazın reddedildiğini açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığını aktaran Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağını söyledi.

SÜREÇ YSK'YA NASIL TAŞINDI?

Peki CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin itiraz YSK'ya nasıl taşındı? Önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu, daha sonrasında ise Ankara İl Seçim Kurulu’nun itirazı reddetmesinin ardından CHP'li delege, konuyu YSK'ya taşıdı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasının ardından 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınan 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında bulunmadı.

“Maddi menfaat karşılığında iradesinin değiştirildiği” öne sürülen bu delegeler, büyük kongrede oy kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi 18 oy farkla kaybetti. Bu nedenle hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönebileceğini iddia ediyor. CHP kurmayları ise söz konusu iddiaların yalnızca 38. Olağan Kurultay’daki oy kullanma sürecine ilişkin olduğunu vurgulayarak, bu delegeler olmadan yapılacak yeni bir olağanüstü kurultayın “delege iradesinin sakatlandığı” iddialarını da boşa çıkaracağını savunuyor.