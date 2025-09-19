Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok net ekonomi mesajı! Müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2025- 2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Birazdan paylaşacağımız 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu ülkenin bu milletin bir ferdi olarak esnaf ve sanatkar kardeşlerimle yol yürümekten her zaman şeref duydum. Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkarlar kardeşlerimizdir.

Ticari ahlaka her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak dinamik ticari hayata sahibiz.

Ülkemizde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bu alanda henüz arzu edilen seviye olduğumuzu ne yazık ki söyleyemeyiz. Kooperatifler sadece ülkemizde değil dünyada da ön plana çıkmaya başlamıştır.

Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Vahşi kapitalizmin dişlerin arasında ezilmek istemeyenler yerel kooperatiflere sığınıyor.

Dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunuyor. Dünya nüfusunun yüzde 12'si bu kooperatiflerin iş ortağıdır. Hükümet olarak kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmaya önem veriyoruz. 2025-2029'u kapsayan yeni planla bunu başaracağız. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Plan 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluşuyor.

Kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmeye devam ediyoruz.

Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerin 5 sene geçmeden başvuru yapamaması kuralını 4 yıla düşürüyoruz.

Kooperatiflerimize sunulan alın desteğini 1 milyon TL’ye yükselttik.

TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.