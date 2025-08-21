Cool Halı geleneksel motifleri modern estetikle yeniden yorumladı

Türkiye’nin önde gelen halı markalarından Cool Halı, köklü motif mirasını günümüz ev yaşamının ritmine uyarlayan dört yeni seriyle dikkat çekiyor: Hanedan Halı Serisi, Prime Halı Serisi, Zaraf Halı Serisi ve Belina Halı Serisi. Bu halılar salon halısı, mutfak halısı ve koridor halısı olarak çok yoğun ilgi görüyor.

Koleksiyonların ortak paydası, zamansız desenleri yalınlaştırılmış formlarla sunmalarıdır. Ayrıca bakım kolaylığını merkeze almaları ve modern ev kullanımına uygun teknik yapılarıyla öne çıkmaları da bir diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Dijitalden İhracata Uzanan Büyüme

2019’da tamamen çevrimiçi satış modeliyle kurulan Cool Halı, kısa sürede Türkiye genelinde geniş bir müşteri tabanına ulaştı. Marka bugün, e-ticaret operasyonlarını güçlendiren kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla pazar liderliğine doğru istikrarlı bir ilerleyiş sergiliyor.

Yurt dışı tarafta ise Rusya, İrlanda ve Romanya’ya düzenli ihracat sürerken, Almanya pazarı için yerelleştirme, lojistik ve koleksiyon optimizasyonu çalışmaları devam ediyor.

Dört Seri, Tek Tasarım Felsefesi

Hanedan Halı Serisi



Klasik halı desenleri, güncel dekorasyon anlayışına uygun biçimde sadeleştirildi. Kontrastı dengelenmiş renk paleti kullanımıyla kalabalık hissi azaltılan kompozisyonlar, özellikle geniş metrekareli yaşam alanlarında odak noktası yaratıyor.

Prime Halı Serisi



Minimal çizgiler, geometrik ritim ve dokusal geçişler… Prime, modern iç mekânlar için tasarlandı. Geniş salonlarda ve çalışma alanlarında mekânı domine etmeyen, düzeni toparlayan bir zemin dili sunuyor.

Zaraf Halı Serisi



Adının hakkını veren seri, rafine desen akışı ve yumuşak ton geçişleriyle sıcak bir atmosfer kuruyor. Aile yaşamının merkezindeki alanlarda sakin bir görsel tempo oluşturarak diğer dekoratif unsurlarla uyum sağlıyor.

Belina Halı Serisi



Güncel trendlerden esinlenen Belina, kabartı etkisi veren dokunsal desenler ve modern kompozisyonlarla öne çıkıyor. Sade mobilya kurgularını yükselten “şık ama iddiasız” bir duruş hedefleniyor.

Kullanımda Esneklik: Sınır Koymadan Uyum

Koleksiyonlar, farklı yaşam alanlarına doğal biçimde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Oturma alanında dengeli bir merkez arayanlar için Salon Halısı seçenekleri, geçiş yoğunluğu yüksek bölümlerde dayanımı ile öne çıkan Koridor Halısı (yolluk) alternatifleri, pratik temizliğin ve hijyenin öncelik olduğu noktalarda ise Mutfak Halısı modelleri dikkat çekiyor.

Bununla birlikte kullanım sadece bu alanlarla sınırlı değil. Hav ve toz bırakmayan yüzey yapısı ve robot süpürge uyumu sayesinde çalışma odası, genç odası, giriş holü ya da kapalı balkon gibi farklı senaryolarda da rahatlıkla tercih edilebiliyor.

Yumuşak dokusu ve sadeleştirilmiş desen dili, şıklık ile kullanışlılığı aynı zeminde buluşturuyor.

Teknik Ayrıntılar: Günlük Yaşamın Ritmine Uygun

● Hav, toz vermez yüzey: Günlük kullanımda tüylenme ve tozlanmayı minimize eden iplik/üretim tercihiyle daha temiz bir zemin deneyimi.

● Robot süpürgeye uygun yapı: Halı yüksekliği ve dokusu, robot süpürgelerin takılmadan çalışmasına elverişli.

● Yumuşak yüzey: Konforlu ayak basma hissi, sessiz adım ve sıcak bir atmosfer.

● Bakım kolaylığı: Dengeli desen yoğunluğu, düzenli temizlik rutini ile hızlı uyum sağlıyor.

● Ölçü çeşitliliği: Geniş salonlardan dar koridorlara kadar farklı ölçü ve kesim alternatifleri.

Cool Halı Kurucu Ortağı Muhittin Yıldırım, “Geleneksel motifleri bugünün estetiğiyle buluştururken iki odağa sadık kaldık. Zamansız desen ve günlük pratiklik. Hanedan, Prime, Zaraf ve Belina’da desen dilini sadeleştirip bakım kolaylığını artırdık; tüm modeller hav–toz yapmayan, robot süpürgeyle uyumlu ve yumuşak yüzey konforu sunuyor.” dedi.

Sadece Cool Halı’da

Yeni koleksiyonların tamamı yalnızca Cool Halı kanalında satışa sunuluyor. Marka, “geleneğin estetiğini modern ev yaşamıyla buluşturma” iddiasını bu dört seriyle görünür kılıyor. Bir yandan da bakım kolaylığı, dayanım ve konforu ürün standardının parçası hâline getiriyor.

Hanedan, Prime, Zaraf ve Belina; geleneksel motifleri modernize eden tasarım anlayışı, Salon Halısı, Mutfak Halısı ve Koridor Halısı gibi ana kullanım alanlarına doğal uyumu ve günlük hayata dönük teknik avantajlarıyla öne çıkıyor. Hiçbir yerde alternatifi olmayan bu seri sadece Cool Halı’da.