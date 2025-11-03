CTE aile birliği mazereti tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), aile birliği mazeretine bağlı olarak görev yeri değişimi talebinde bulunmak isteyen personel için yeni bir duyuru yayımladı.

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan görevliler, Norm ve Atama Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

CTE TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.cte.adalet.gov.tr) yapılan duyuru şu şekilde;

“Personelin 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır.

Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamda ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunabilecektir.”