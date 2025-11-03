Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

CTE aile birliği mazereti tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel için aile bütünlüğü mazeretine dayalı yer değiştirme süreci araştırmaları hız kazandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 23:25

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), aile birliği mazeretine bağlı olarak görev yeri değişimi talebinde bulunmak isteyen için yeni bir duyuru yayımladı.

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan görevliler, Norm ve Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

CTE aile birliği mazereti tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

CTE TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.cte.adalet.gov.tr) yapılan duyuru şu şekilde;

“Personelin 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır.

Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamda ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunabilecektir.”

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler aile birliği tayini başvurusunda bulunabilir?
Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan, eşi kamu personeli olan ve aynı ilde bulunmayan memurlar başvuru yapabilecek.
