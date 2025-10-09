Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini atmıştı: Türkiye'nin yıldız sporcuları burada yetişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılan Sultanbeyli tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı Mehmet Akif Spor Kompleksi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

50 projenin toplu açılış ve temel atma töreninde, temelini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı spor kompleksi gençlere sporla iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle temeli atılan Mehmet Akif Spor Kompleksi projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin yıldız sporcuları Sultanbeyli'den yetişecek.”