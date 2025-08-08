Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Damla Kent halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT borsada işlem görme tarihi 2025

Damla Kent Projesi halka arzında talep toplama süreci tamamlanıyor. 4-8 Ağustos aralığında talep toplayan hisse borsada işlem görecek. Borsa kodu DMLKT, hisse fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. DMLKT ne zaman borsada işlem görecek merakla beklenirken oransal dağıtım yapacağı duyurulmuştu.

Damla Kent halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT borsada işlem görme tarihi 2025
Gayrimenkul Sertifikası halka arzında süreç tamamlanıyor. Talep toplama süreci bugün itibarıyla sona ererken yatırımcılar DMLKT yorumlarını araştırmanın yanında alınır mı, mantıklı mı sorularını uzman isimlere yöneltti. Gayrimenkul Sertifikası halka arzının lot miktarı da netleşti.

DAMLA KENT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK 2025?

DMLKT koduna sahip olan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Oransal dağıtım yapan hissenin halka arz büyüklüğü 21 Milyar TL olarak belirlenirken iskontosu %24,10 oldu. T1-T2 kullanılamaz olarak seçilen hisse sabit fiyatla talep toplama yöntemini seçti. Bugün itibarıyla talep toplama süresi sona erecek olan hisse 14 Ağustos'ta işlem görmeye başlarken son BİST işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak duyuruldu.

Damla Kent halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT borsada işlem görme tarihi 2025

DMLKT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR NETLEŞTİ Mİ?

Pay olarak 1.923.481.733 adet sertifika (Lot) dağıtacak olan hissenin ek satış lot miktarı ek satış 897.111.762 adet sertifika (Lot) oldu. 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 daire almak için toplanması gereken sertifika sayıları da duyuruldu. İşte daire için gereken sertifika sayıları!

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

Damla Kent halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT borsada işlem görme tarihi 2025

3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL

Damla Kent halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT borsada işlem görme tarihi 2025

DAMLA KENT HALKA ARZ TOPLADI MI?

Türkiye'nin gündeminde olan Gayrimenkul Sertifikası halka arzında talep toplama işlemi bugün 17.00'de sona eriyor. Proje tahmini bitiş tarihi 09.02.2029 olarak belirlenirken sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulandı. Hisse 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirirken 14 Ağustos itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

