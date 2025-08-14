Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı

Damla Kent hisse fiyatı günü düşüşle kapattı. Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası (DMLKT), 14 Ağustos 2025’te Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan sonra değer kaybı yaşadı. 4-8 Ağustos tarihlerinde 7,59 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda 1,87 kat talep toplayan ve 767 bin 144 yatırımcının katılımıyla dikkat çeken sertifika, borsada ilk gününde dalgalı bir seyir izledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 19:28

Damla Kent Sertifikası, ’daki ilk işlem gününde gerileme kaydetti. sürecinde yoğun ilgi gören DMLKT, borsada fiyat hareketleri açısından volatil bir başlangıç yaptı.

DAMLA KENT HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası, borsada ilk işlem gününde fiyat kaybı yaşarken, bu durumun arkasında birden fazla etken bulunuyor. Öncelikle, yeni halka arz edilen sertifikalar ve hisse senetleri, ilk işlem günlerinde arz-talep dengesine bağlı olarak yüksek volatilite gösterebiliyor. Halka arz sürecinde yoğun ilgi gören varlıkların borsada işleme başladıktan sonra yatırımcıların realizasyona gitmesi de fiyatın düşmesine yol açabiliyor.

Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı

Borsa İstanbul genelinde bugün yaşanan değer kaybı da sertifikanın performansına etki etti. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,15 düşüşle 10.824,55 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,37 geriledi. Sektörler arasında en fazla kaybettiren yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda ABD ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri artırarak satış baskısını güçlendirdi.

Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı

DAMLA KENT HİSSE FİYATI NE KADAR?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arzı 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7,59 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi. Bu süreçte sertifikaya 1,87 kat talep geldi ve toplamda 767 bin 144 yatırımcı halka arza katıldı. Halka arz sürecinin ardından borsada işlem görmeye başlayan sertifikanın fiyatı, arz-talep dengesine bağlı olarak değişkenlik göstermeye başladı.

Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı

İlk işlem gününde yaşanan dalgalanma, hem yatırımcıların satışları hem de piyasa genelinde görülen düşüşle bağlantılı oldu. Borsa İstanbul’daki genel satış havası, sertifikanın fiyatının halka arz fiyatının altına gerilemesine zemin hazırladı. Damla Kent hisse fiyatı günü yüzde 1,71’lik düşüşle 7,46 TL fiyat seviyesinde kapattı.

Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı

DMLKT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDEN DÜŞTÜ?

DMLKT’nin düşüşünde ilk işlem gününe özgü volatilite önemli bir rol oynadı. Halka arz sürecinde yüksek talep gören varlıkların borsada işleme başlamasıyla birlikte bazı yatırımcılar elde ettikleri sertifikaları satarak kar elde etmeye çalışabiliyor. Bu durum da fiyatın ilk günde gerilemesine neden olabiliyor. Ayrıca, sertifikanın fiyat hareketleri üzerinde piyasa genelindeki satış baskısı da etkili oldu.

Bugün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yanı sıra pek çok sektör endeksinde de düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda ABD ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satışların artmasına yol açtı.

ETİKETLER
#halka arz
#gayrimenkul
#borsa istanbul
#bist100
#Borsa İstanbul
#Damla Kent
#Dmlkt
#Gayrimenkul Sertifkası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.