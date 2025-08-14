Damla Kent hisse neden düşüyor? Borsada işlem görmeye başladı

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününde gerileme kaydetti. Halka arz sürecinde yoğun ilgi gören DMLKT, borsada fiyat hareketleri açısından volatil bir başlangıç yaptı.

DAMLA KENT HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası, borsada ilk işlem gününde fiyat kaybı yaşarken, bu durumun arkasında birden fazla etken bulunuyor. Öncelikle, yeni halka arz edilen sertifikalar ve hisse senetleri, ilk işlem günlerinde arz-talep dengesine bağlı olarak yüksek volatilite gösterebiliyor. Halka arz sürecinde yoğun ilgi gören varlıkların borsada işleme başladıktan sonra yatırımcıların realizasyona gitmesi de fiyatın düşmesine yol açabiliyor.

Borsa İstanbul genelinde bugün yaşanan değer kaybı da sertifikanın performansına etki etti. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,15 düşüşle 10.824,55 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,37 geriledi. Sektörler arasında en fazla kaybettiren yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda ABD ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri artırarak satış baskısını güçlendirdi.

DAMLA KENT HİSSE FİYATI NE KADAR?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arzı 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7,59 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi. Bu süreçte sertifikaya 1,87 kat talep geldi ve toplamda 767 bin 144 yatırımcı halka arza katıldı. Halka arz sürecinin ardından borsada işlem görmeye başlayan sertifikanın fiyatı, arz-talep dengesine bağlı olarak değişkenlik göstermeye başladı.

İlk işlem gününde yaşanan dalgalanma, hem yatırımcıların satışları hem de piyasa genelinde görülen düşüşle bağlantılı oldu. Borsa İstanbul’daki genel satış havası, sertifikanın fiyatının halka arz fiyatının altına gerilemesine zemin hazırladı. Damla Kent hisse fiyatı günü yüzde 1,71’lik düşüşle 7,46 TL fiyat seviyesinde kapattı.

DMLKT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDEN DÜŞTÜ?

DMLKT’nin düşüşünde ilk işlem gününe özgü volatilite önemli bir rol oynadı. Halka arz sürecinde yüksek talep gören varlıkların borsada işleme başlamasıyla birlikte bazı yatırımcılar elde ettikleri sertifikaları satarak kar elde etmeye çalışabiliyor. Bu durum da fiyatın ilk günde gerilemesine neden olabiliyor. Ayrıca, sertifikanın fiyat hareketleri üzerinde piyasa genelindeki satış baskısı da etkili oldu.

Bugün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yanı sıra pek çok sektör endeksinde de düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda ABD ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satışların artmasına yol açtı.