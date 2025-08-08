Damla Kent projesi hangi bankalarda var? Bugün talep toplama süreci sona eriyor

Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından Türkiye'nin gündemine yerleşen Damla Kent projesi için süreç devam ediyor. Yatırımcılar DMLKT borsa kodu ile 7,59 TL'den satın aldığı sertifikaların işlem göreceği tarihi bekliyor.

DAMLA KENT PROJESİ HANGİ BANKALARDA VAR?

7,59 TL'den satışa sunulan hisse DMLKT borsa kodu ile işlem görecek. Yatırımcıların Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Gayrimenkul sertifikasına kurum olarak inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı projeleri bu modelle hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu modeli vatandaşımızın gayrimenkule ulaşması için yeni ve kendi içerisinde avantajları olan bir model olarak görüyoruz. Bu anlamda hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak." ifadelerini kullanırken yatırımcıların 8 Ağustos aralığında 43 aracı kurum vasıtasıyla gerek şubelerden gerekse mobilden alım işlemlerini hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceğini paylaştı.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?

Damla Kent projesinde ilk etapta 1540 konut gayrimenkul sertifikası aracılığıyla satışa sunulacak. Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Geniş meydan, çocuk oyun alanları ve parkları, yürüyüş bölgeleri olan projenin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olması da dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'na sadece 20 kilometre uzaklıkta. Ayrıca, Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkanı sunuyor. Emlak Konut resmi internet sitesinde yer alan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu: İstanbul’un Başakşehir, Bağcılar ve Esenler ilçelerinin buluşma noktasında 12 milyon 500 bin metrekarelik dev bir alanda hayata geçirilecek proje, yaklaşık 65 bin konuta ev sahipliği yapacak.

DAMLA KENT PROJESİ FİYATLARI 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla vatandaşlar küçük paylarla büyük yatırım yapabiliyor.

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire

Büyüklük: 62 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 631.516

Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire

Büyüklük: 88 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 863.276

Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

3+1 daire

Büyüklük: 144 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916

Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire

Büyüklük: 194 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345

Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL