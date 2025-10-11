Deniz Gül hangi takımlı, nerede oynuyor? Piyasa değeri ve oynadığı takımlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Bulgaristan Türkiye maçında forma giyme şansı elde eden Deniz Gül'ün oynadığı takımlar ve mevkii.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLI, NEREDE OYNUYOR?

2 Temmuz 2004 tarihinde doğan genç yetenek Bulgaristan maçı ile dikkat çekti. Futbol kariyerine İsveç'te başlayan Deniz Gül, Portekiz'in Porto kulübünde forma giymektedir.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

01.01.2021 – Hammarby U19

20.01.2023 – Hammarby

01.02.2023 – Hammarby TFF

30.11.2023 – Hammarby

24.08.2024 – Porto

DENİZ GÜL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Genç yetenek Deniz Gül'ün piyasa değeri 4 milyon Euro olurken, Porto'da forma giymeye devam ediyor. Milli takımda gösterdiği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor.

DENİZ GÜL KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİİ?

2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm'de dünyaya gelen ve Türk milli takımını tercih eden Deniz Gül, santrafor mevkiinde görev almaktadır. 1,90 boyundaki forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.