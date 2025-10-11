Deniz Gül hangi takımlı, nerede oynuyor? Piyasa değeri ve oynadığı takımlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Bulgaristan Türkiye maçında forma giyme şansı elde eden Deniz Gül'ün oynadığı takımlar ve mevkii.
2 Temmuz 2004 tarihinde doğan genç yetenek Bulgaristan maçı ile dikkat çekti. Futbol kariyerine İsveç'te başlayan Deniz Gül, Portekiz'in Porto kulübünde forma giymektedir.
01.01.2021 – Hammarby U19
20.01.2023 – Hammarby
01.02.2023 – Hammarby TFF
30.11.2023 – Hammarby
24.08.2024 – Porto
Genç yetenek Deniz Gül'ün piyasa değeri 4 milyon Euro olurken, Porto'da forma giymeye devam ediyor. Milli takımda gösterdiği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor.
2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm'de dünyaya gelen ve Türk milli takımını tercih eden Deniz Gül, santrafor mevkiinde görev almaktadır. 1,90 boyundaki forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.