19°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Deniz Gül hangi takımlı, nerede oynuyor? Piyasa değeri ve oynadığı takımlar

Deniz Gül'ün hangi takımlı olduğu merak edilirken Bulgaristan maçındaki performansı dikkat çekti. Deniz Gül'ün piyasa değeri ise futbolseverlerin gündeminde.

Deniz Gül hangi takımlı, nerede oynuyor? Piyasa değeri ve oynadığı takımlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 23:35

Dünya Kupası 'nde oynanan Türkiye maçında forma giyme şansı elde eden Deniz Gül'ün oynadığı takımlar ve mevkii.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLI, NEREDE OYNUYOR?

2 Temmuz 2004 tarihinde doğan genç yetenek Bulgaristan maçı ile dikkat çekti. kariyerine İsveç'te başlayan Deniz Gül, Portekiz'in kulübünde forma giymektedir.

Deniz Gül hangi takımlı, nerede oynuyor? Piyasa değeri ve oynadığı takımlar

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

01.01.2021 – Hammarby U19
20.01.2023 – Hammarby
01.02.2023 – Hammarby TFF
30.11.2023 – Hammarby
24.08.2024 – Porto

DENİZ GÜL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Genç yetenek Deniz Gül'ün piyasa değeri 4 milyon Euro olurken, Porto'da forma giymeye devam ediyor. Milli takımda gösterdiği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Deniz Gül hangi takımlı, nerede oynuyor? Piyasa değeri ve oynadığı takımlar

DENİZ GÜL KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİİ?

2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm'de dünyaya gelen ve Türk milli takımını tercih eden Deniz Gül, santrafor mevkiinde görev almaktadır. 1,90 boyundaki forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.

