Editor
 Sumru Tarhan

Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, nereli? Oynadığı takımlar

Bugün Sofya'da oynanan Bulgaristan deplasmanında gol atarak adından söz ettiren Zeki Çelik hangi takımlı merak edilirken oynadığı takımlar ve piyasa değeri de dikkat çekti.

Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, nereli? Oynadığı takımlar
11.10.2025
11.10.2025
23:31

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Türkiye maçında gol atan aslen nereli, kaç yaşında merak edildi.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Milli Takım'da adından sıkça söz ettiren Zeki Çelik, tıpkı Kenan Yıldız gibi İtalya'nın köklü ekiplerinden 'da forma giyiyor.

Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, nereli? Oynadığı takımlar

ZEKİ ÇELİK OYNADIĞI TAKIMLAR

01.07.2012 – Bursaspor U16
01.07.2013 – Bursaspor U17
01.07.2014 – Bursaspor U19
21.12.2014 – Bursaspor U21
01.07.2015 – Bursaspor
14.08.2015 – Bursa Nilüfer (kiralık)
30.06.2016 – Bursaspor (kiralıktan döndü)
25.08.2016 – İstanbulspor
07.07.2018 – Lille
05.07.2022 – Roma

Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, nereli? Oynadığı takımlar

ZEKİ ÇELİK ASLEN NERELİ?

17 Şubat 1997 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Türkiye'nin Bursa ilinde dünyaya geldi.

ZEKİ ÇELİK PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Her transfer döneminde ismi İstanbul takımları ile anılan Zeki Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro.

ZEKİ ÇELİK SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sağ bekte görev alan oyuncunun Roma ile sözleşmesi 5 Temmuz 2022 tarihinde başlarken, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

