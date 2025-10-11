Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, nereli? Oynadığı takımlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Bulgaristan Türkiye maçında gol atan Zeki Çelik aslen nereli, kaç yaşında merak edildi.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Milli Takım'da adından sıkça söz ettiren Zeki Çelik, tıpkı Kenan Yıldız gibi İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'da forma giyiyor.

ZEKİ ÇELİK OYNADIĞI TAKIMLAR

01.07.2012 – Bursaspor U16

01.07.2013 – Bursaspor U17

01.07.2014 – Bursaspor U19

21.12.2014 – Bursaspor U21

01.07.2015 – Bursaspor

14.08.2015 – Bursa Nilüfer (kiralık)

30.06.2016 – Bursaspor (kiralıktan döndü)

25.08.2016 – İstanbulspor

07.07.2018 – Lille

05.07.2022 – Roma

ZEKİ ÇELİK ASLEN NERELİ?

17 Şubat 1997 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Türkiye'nin Bursa ilinde dünyaya geldi.

ZEKİ ÇELİK PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Her transfer döneminde ismi İstanbul takımları ile anılan Zeki Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro.

ZEKİ ÇELİK SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sağ bekte görev alan oyuncunun Roma ile sözleşmesi 5 Temmuz 2022 tarihinde başlarken, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.