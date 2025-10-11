Zeki Çelik hangi takımda oynuyor, nereli? Oynadığı takımlar

Kategoriler
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Bulgaristan Türkiye maçında gol atan Zeki Çelik aslen nereli, kaç yaşında merak edildi.
Milli Takım'da adından sıkça söz ettiren Zeki Çelik, tıpkı Kenan Yıldız gibi İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'da forma giyiyor.
01.07.2012 – Bursaspor U16
01.07.2013 – Bursaspor U17
01.07.2014 – Bursaspor U19
21.12.2014 – Bursaspor U21
01.07.2015 – Bursaspor
14.08.2015 – Bursa Nilüfer (kiralık)
30.06.2016 – Bursaspor (kiralıktan döndü)
25.08.2016 – İstanbulspor
07.07.2018 – Lille
05.07.2022 – Roma
17 Şubat 1997 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Türkiye'nin Bursa ilinde dünyaya geldi.
Her transfer döneminde ismi İstanbul takımları ile anılan Zeki Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro.
Sağ bekte görev alan oyuncunun Roma ile sözleşmesi 5 Temmuz 2022 tarihinde başlarken, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.