TGRT Haber
14°
Depremde hasarlı binalara girilir mi ne yapmalıyım? 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılar peş peşe geldi

Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılırken panik halinde sokaklara dökülen vatandaşlar evlerine girmeye korkarken uzmanlardan gelen açıklamalara kilitlendi.

Haber Merkezi
28.10.2025
01:00
28.10.2025
01:00

, saat 22.48'te merkez üssü 'in ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından 4.2, 3.5, 4 ve 3.9 büyüklüğünde meydana gelmeye devam ediyor.

HASARLI BİNALARA GİRİLİR Mİ?

Depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar için ise uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" denildi.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından “Hasarlı evlerden uzak durun." dedi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da hasarlı evlerle ilgili şu uyarıda bulunmuştu:

“Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşit değer 6,2’dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ise katıldığı canlı yayında bölgeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2 yıkılan bina var. Bir tane de 2 katlı dükkân yıkıldı. İçi boş olan binalar. Daha önceki depremlerde almış ve o nedenle boşaltılmış. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi.”

