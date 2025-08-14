Menü Kapat
29°
Editor
 Sumru Tarhan

DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu 2025? DGS sınavına giren kişi sayısı

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavının sonuçları 14 Ağustos itibarıyla açıklandı. Binlerce adayın katıldığı DGS'ye kaç kişi girdi merak edilirken adaylar 2025 DGS sınava giren kişi sayısını gündeme taşıdı.

DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu 2025? DGS sınavına giren kişi sayısı
14.08.2025
14.08.2025
Binlerce kişinin her yıl olduğu gibi katıldığı sınavında sonuçlar bugün açıklandı. tarafından uygulanan sınav sonrasında DGS'ye kaç kişinin başvurduğu da merak edildi.

DGS KAÇ KİŞİ GİRDİ 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanan sınavın sonuçları bugün açıklandı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınava 252 bin 685 aday başvurdu. Sınava giren kişi sayısı net olarak henüz duyurulmadı.

DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu 2025? DGS sınavına giren kişi sayısı

DGS KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025?

Bu sene ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına 252 bin 685 aday başvuru yaptı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınav, sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun oluştuğu testlerden uygulandı.

DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu 2025? DGS sınavına giren kişi sayısı

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya sonra sınav sonuçları erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu sınavda tercih süreci başlayacak. Yapılan duyuru şöyle oldu:

"20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

