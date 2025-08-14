DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu 2025? DGS sınavına giren kişi sayısı

Binlerce kişinin her yıl olduğu gibi katıldığı DGS sınavında sonuçlar bugün açıklandı. ÖSYM tarafından uygulanan sınav sonrasında DGS'ye kaç kişinin başvurduğu da merak edildi.

DGS KAÇ KİŞİ GİRDİ 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanan sınavın sonuçları bugün açıklandı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınava 252 bin 685 aday başvurdu. Sınava giren kişi sayısı net olarak henüz duyurulmadı.

DGS KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2025?

Bu sene ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına 252 bin 685 aday başvuru yaptı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınav, sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun oluştuğu testlerden uygulandı.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya sonra sınav sonuçları erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu sınavda tercih süreci başlayacak. Yapılan duyuru şöyle oldu:

"20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"