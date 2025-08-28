DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS tercih işlemleri başladı

Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden, dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bugün ise DGS tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu.

Öğrenciler tarafından DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından henüz DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

DGS tercih işlemleri 4 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından ertesi hafta sonuçların duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları, işlemlerin sona ermesinin ardından 1 hafta sonra duyurulmuştu.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

2025 DGS tercihleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2025 Dikey Geçiş sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 4 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.