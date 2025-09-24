Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih rehberi ve ikinci tercih zamanı için adaylar araştırmaya başladı. 2025 DGS yerleştirme neticelerinin açıklanmasının ardından ek tercih dönemi ilgi odağı oldu.

Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?
Meslek yüksekokulları ve açık öğretim programlarından mezun olan binlerce adayın merakla beklediği () ek tercih süreci için geri sayım başladı.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki senelik ön programlarından dört senelik lisans bölümlerine geçiş hayali kuran adaylar için 2025 yılı süreci sürüyor.

Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS EK TERCİHLERİ NE VAKİT?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2025 DGS merkezi yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül 2025 Pazartesi günü erişime açtı.

103 bin 076 adayın tercih yaptığı aşamada 56 bin 634 kişi bir programa girdi.

DGS ek tercih rehberi ÖSYM tarafından henüz ilan edilmedi.

Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Ancak, bu süreç çoğunlukla yerleştirme neticelerinden 10-15 gün sonra başlıyor ve adaylara 4-5 günlük bir tercih süresi tanıyor.

Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak yer bulacak.

