Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavına Dinamo Zagreb deplasmanında çıkıyor. Daha önce iki kez resmi maçta karşılaşan iki ekip, üçüncü kez birbirlerine rakip olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, grup aşamasına Dinamo Zagreb deplasmanında başlıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord’u geçerek başlamış ancak play-off turunda Benfica’ya elenmişti. Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, zorlu Hırvatistan deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Dinamo Zagreb ise Hırvatistan liginde bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. İç sahadaki güçlü performansıyla dikkat çeken ev sahibi ekip, Avrupa Ligi’ne de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Maç, TRT 1’den canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ilk 11'leri açıklandı:

Dinamo Zagreb 11: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe 11: Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Nene, Kerem, En Nesyri.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Ancak Avrupa’nın farklı ülkelerinde de karşılaşma canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Almanya: RTL+

RTL+ Avusturya: Sky Sport Austria 8

Sky Sport Austria 8 Azerbaycan: Ictimai TV

Ictimai TV Fransa: Canal+ Live 4

Almanya’da yaşayan futbolseverler karşılaşmayı RTL+ ekranlarından izleyebilecek. Fransa’da ise Canal+ Live 4 kanalı müsabakayı şifresiz yayınlayacak. Hollanda için özel bir yayın bilgisi verilmezken, yurt dışında genel olarak UEFA Avrupa Ligi yayın haklarına sahip platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.