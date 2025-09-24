Menü Kapat
24°
Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Dinamo Zagreb Fenerbahçe canlı yayın şifresiz TRT 1 ekranlarına geliyor. UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Maksimir Stadı’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İşte Dinamo Zagreb Fenerbahçe şifresiz canlı yayın bilgileri…

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
, ’ndeki ilk sınavına deplasmanında çıkıyor. Daha önce iki kez resmi maçta karşılaşan iki ekip, üçüncü kez birbirlerine rakip olacak.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI İZLE

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, grup aşamasına Dinamo Zagreb deplasmanında başlıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord’u geçerek başlamış ancak play-off turunda Benfica’ya elenmişti. Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, zorlu Hırvatistan deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Dinamo Zagreb ise Hırvatistan liginde bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. İç sahadaki güçlü performansıyla dikkat çeken ev sahibi ekip, Avrupa Ligi’ne de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Maç, ’den ile ekranlara gelecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ilk 11'leri açıklandı:

Dinamo Zagreb 11: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe 11: Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Nene, Kerem, En Nesyri.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Dinamo Zagreb Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’de 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Ancak Avrupa’nın farklı ülkelerinde de karşılaşma canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Almanya: RTL+
  • Avusturya: Sky Sport Austria 8
  • Azerbaycan: Ictimai TV
  • Fransa: Canal+ Live 4
Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1, hem televizyon hem de internet üzerinden yayın yaparak karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de yayın yapılacak. Böylece Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını tablet, telefon, bilgisayar ya da televizyondan takip etmek mümkün olacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1, televizyon yayınlarının yanı sıra internet üzerinden de Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı izlenebilecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1’in tabii platformundaki canlı yayın özelliği sayesinde Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı, tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarına yansıtılabilecek. Böylelikle futbolseverler nerede olurlarsa olsunlar Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını takip edebilecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI İZLE

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını TRT 1’den kesintisiz izlemek isteyenler için uydu frekans bilgileri güncellenmiş durumda. TRT 1’in güncel frekans bilgileri Türksat 4A ve Türksat 3A uyduları üzerinden yayın yapmakta.

Ayrıca TRT 1 HD yayınları Digiturk 23, D-Smart 26, Tivibu 22 ve Kablo TV 22. kanallardan izlenebilmektedir. HD yayınla birlikte Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı yüksek görüntü kalitesiyle ekrana gelecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1, Türkiye genelinde şifresiz olarak yayın yapan ulusal kanallar arasında yer alıyor. Dinamo Zagreb Fenerbahçe karşılaşması da aynı şekilde şifresiz olarak ekranlara taşınacak. Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını izlemek için ekstra bir üyelik veya paket satın almak gerekmiyor. Uydu, kablo ya da dijital platformlar üzerinden TRT 1’e erişen herkes karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Maksimir Stadı’nda oynanacak Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Canlı yayın aynı zamanda TRT 1’in internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Yurtdışında yaşayanlar için ise ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan ve Fransa’da farklı kanallar karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Futbolseverler hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı bölgelerinde futbolseverler maçı takip etme şansı bulacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da yaşayan futbolseverler karşılaşmayı RTL+ ekranlarından izleyebilecek. Fransa’da ise Canal+ Live 4 kanalı müsabakayı şifresiz yayınlayacak. Hollanda için özel bir yayın bilgisi verilmezken, yurt dışında genel olarak UEFA Avrupa Ligi yayın haklarına sahip platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

