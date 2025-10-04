Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Direkt kırmızı kart kaç maç ceza oluyor? Direkt kırmızı kart gören oyuncu kaç maç ceza alır?

Galatasaray Beşiktaş derbisinde Sanchez'in kırmızı kart görmesinin ardından GS, 10 kişi kaldı. Taraftarlar ise direkt kırmızı kart kaç maç ceza oluyor araştırmaya başladı.

Direkt kırmızı kart kaç maç ceza oluyor? Direkt kırmızı kart gören oyuncu kaç maç ceza alır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 21:06
|
04.10.2025
04.10.2025
saat ikonu 21:06

Trendyol 'in 8. haftasında oynanan GS BJK derbisinde ilk yarı sona erdi. Sanchez, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt ile oyun dışı kaldı.

DİREKT KIRMIZI KART KAÇ MAÇ CEZA OLUYOR?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde Sanchez, direkt kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart gören oyuncu 2 maç alıyor. Buna göre Sanchez'in 2 maç ceza alarak Başakşehir ve Göztepe maçını kaçırması bekleniyor.

Direkt kırmızı kart kaç maç ceza oluyor? Direkt kırmızı kart gören oyuncu kaç maç ceza alır?

DİREKT KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU KAÇ MAÇ CEZA ALIR?

Karşılaşmada direkt kırmızı kart gören oyuncular 2 maç ceza alıyor. Sanchez, maça sarı kart sınırında olarak çıkarken bugün Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Buna göre oyuncunun 2 maç ceza alması beklenmekte.

Direkt kırmızı kart kaç maç ceza oluyor? Direkt kırmızı kart gören oyuncu kaç maç ceza alır?

DİREKT KIRMIZI KART CEZASI KAÇ MAÇ?

Bugün derbinin 34. dakikasında Vaclav Cerny’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Rafa Silva, boş pozisyonda kaleye doğru ilerlerken ceza yayı civarında ’in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Direkt kırmızı kart gören oyuncu 2 maç ceza alıyor. Net karar için PFDK açıklaması bekleniyor.

