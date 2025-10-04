Direkt kırmızı kart kaç maç ceza oluyor? Direkt kırmızı kart gören oyuncu kaç maç ceza alır?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan GS BJK derbisinde ilk yarı sona erdi. Sanchez, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

DİREKT KIRMIZI KART KAÇ MAÇ CEZA OLUYOR?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde Sanchez, direkt kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart gören oyuncu 2 maç ceza alıyor. Buna göre Sanchez'in 2 maç ceza alarak Başakşehir ve Göztepe maçını kaçırması bekleniyor.

DİREKT KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU KAÇ MAÇ CEZA ALIR?

Karşılaşmada direkt kırmızı kart gören oyuncular 2 maç ceza alıyor. Sanchez, maça sarı kart sınırında olarak çıkarken bugün Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Buna göre oyuncunun 2 maç ceza alması beklenmekte.

DİREKT KIRMIZI KART CEZASI KAÇ MAÇ?

Bugün derbinin 34. dakikasında Vaclav Cerny’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Rafa Silva, boş pozisyonda kaleye doğru ilerlerken ceza yayı civarında Davinson Sanchez’in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Direkt kırmızı kart gören oyuncu 2 maç ceza alıyor. Net karar için PFDK açıklaması bekleniyor.