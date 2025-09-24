Discord ne zaman açılacak? Sosyal medyada 29 Eylül'de açılacağı iddia edildi

Türkiye'de binlerce kullanıcısı bulunan Discord adlı uygulamaya erişim engeli getirilmişti. Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim kurmaya imkan sağlayan program 9 Ekim 2024 tarihinde erişime engellendi.

Son zamanlarda ise sosyal medya platformlarında kullanıcılar Discord'un 29 Eylül tarihinde açılacağını iddia etmeye başladı. İddiaların ardından Discord'un ne zaman açılacağı gündeme geldi.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK 2025 EYLÜL?

Discord platformu "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle erişime engellenmişti. Platformun erişim engelinin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu platform ile görüşme halinde olduklarını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı taktirde tekrardan açılma durumunun gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Discord, Türkiye'nin haricinde de birçok ülkede çocukların güvenliği konusunda eleştirilmeye başlandı. Birleşik Krallık ve Avustralya'da da bu sorunlarla karşılaşan Discord kimlik doğrulaması ve yüz tanıması gibi özellikleri platformunda test etmeye başlamıştı.

DİSCORD 29 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Discord'un 29 Eylül 2025 tarihinde açılacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Discord'un kullanıcılarına 29 Eylül tarihinde "hizmet koşulları, gizlilik politikası, ücretli hizmet koşulları ve topluluk ilkeleri"nin güncellendiğini belirten bir mail atmasının ardından bu iddialar gündeme geldi.

Ancak Discord ülkemizde mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Discord'un tekrardan Türkiye'de erişime açılması için gerekli düzenlemeleri yerine getirip mahkemeye başvurması gerekiyor.

Discord, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında erişime engellenmişti.