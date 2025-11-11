Diyarbakır SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? 12-13-15 Kasım uçuş programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
SOLOTÜRK, Atatürk'ün Diyarbakır'a Gelişinin Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Vatandaşlar tarafından Diyarbakır SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu merak ediliyor.
SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.
Gösteri uçuşunun öncesinde ise 12-13 Kasım tarihlerinde çevre tanıma ve prova uçuşları yapılacak. SOLOTÜRK'ün gerçekleştireceği uçuşların programı şöyle:
class="image">
Atatürk'ün Diyarbakır'a Gelişinin Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan SOLOTÜRK gösteri uçuşu Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde (İçkale) yapılacak. Çevre tanıma ve prova uçuşlarının da aynı yerde gerçekleştirileceği duyuruldu.
Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisini izleyebilecekler.