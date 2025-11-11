Diyarbakır SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? 12-13-15 Kasım uçuş programı

SOLOTÜRK, Atatürk'ün Diyarbakır'a Gelişinin Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Vatandaşlar tarafından Diyarbakır SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu merak ediliyor.

DİYARBAKIR SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.

Gösteri uçuşunun öncesinde ise 12-13 Kasım tarihlerinde çevre tanıma ve prova uçuşları yapılacak. SOLOTÜRK'ün gerçekleştireceği uçuşların programı şöyle:

Çevre Tanıma Uçuşu | 12 Kasım 2025 Çarşamba 14.30

Prova Uçuşu | 13 Kasım 2025 Perşembe 14.30

DİYARBAKIR SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

Atatürk'ün Diyarbakır'a Gelişinin Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan SOLOTÜRK gösteri uçuşu Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde (İçkale) yapılacak. Çevre tanıma ve prova uçuşlarının da aynı yerde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisini izleyebilecekler.

https://x.com/soloturk/status/1988212706051039680?s=20