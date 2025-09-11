Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dof Robotik tavanda bekleyen lot sayısı! İlk günü tavan yaparak kapattı

Dof Robotik DOFRB halka arz olmasının ardından borsada işlem görmeye başladı. Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan DOF Robotik Sanayi A.Ş., Borsa İstanbul’da gong töreniyle işlem görmeye başladı. DOFRB koduyla Yıldız Pazar’da işlem gören şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata ulaştı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 18:19

DOF Robotik Sanayi A.Ş., bugün ’da düzenlenen gong töreninin ardından DOFRB koduyla işlem görmeye başladı. Açılışta tavan seviyeden işlem gördü.

DOF ROBOTİK TAVAN YAPTI MI?

DOF Robotik hisseleri, İstanbul’da işlem görmeye başladığı ilk gün tavan fiyata ulaştı. Şirketin 45 TL’den edilen hisseleri, açılışta %10 artışla 49,50 TL seviyesinden işlem gördü. Bu yükselişle birlikte yatırımcılar, ilk dakikalardan itibaren yüksek ilgi gösterdi ve hissede 126 milyon TL seviyesine ulaştı.

Dof Robotik tavanda bekleyen lot sayısı! İlk günü tavan yaparak kapattı

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören DOFRB kodlu paylar, 6 aydan uzun bir sürenin ardından onaylanan halka arz sonrası piyasada yerini aldı. Hisseye olan yoğun talep, fiyatın tavan seviyeye hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı.

Dof Robotik tavanda bekleyen lot sayısı! İlk günü tavan yaparak kapattı

DOF ROBOTİK HİSSE FİYATI

DOFRB koduyla işlem gören DOF Robotik hisseleri, 45 TL’den halka arz edildi. İlk işlem gününde hisse fiyatı %10 artarak 49,50 TL seviyesine çıktı. Hisseler günün başında tavan seviyeye ulaşırken, yatırımcıların yoğun ilgisi işlem hacminin de yüksek seyretmesine neden oldu.

Dof Robotik tavanda bekleyen lot sayısı! İlk günü tavan yaparak kapattı

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI

DOF Robotik’in halka arz süreci 3-4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Halka arz edilen 45 milyon TL nominal değerli paylara karşılık toplamda 140 milyon 952 bin 749 TL nominal değerli talep geldi. Arzın 3,13 katı talep toplandı.

Dof Robotik tavanda bekleyen lot sayısı! İlk günü tavan yaparak kapattı

Şirketin halka arzına 343 bin 310 yatırımcı katıldı. Bireysel yatırımcılar en fazla 53 adet lot alabildi ve bu tutar 2.385 TL’ye karşılık geldi. Halka arz büyüklüğü ise toplamda 2 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dof Robotik tavanda bekleyen lot sayısı! İlk günü tavan yaparak kapattı

DOF ROBOTİK TAVANDA BEKLEYEN LOT SAYISI

Borsa İstanbul’daki açılışta DOFRB hisselerinde tavan seviyeden işlem yapılırken, yatırımcı ilgisi nedeniyle tavanda bekleyen lot sayısı 20 milyonu aştı. İlk işlem gününde yatırımcıların satış yönlü değil, alım yönlü pozisyon aldığı görüldü.

DOF ROBOTİK KAÇ TAVAN YAPAR?

DOF Robotik hisselerinin kaç tavan yapacağı henüz bilinmiyor. Halka arz sonrası ilk işlem gününde hisse tavan seviyeye ulaşarak yüzde 10 değer kazandı.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

