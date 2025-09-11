Menü Kapat
Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin olacak? Sahiplik hakkı TSMF'ye geçti

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eğitim, medya, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Habertürk ve Show TV’nin de içinde bulunduğu şirketlerin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji de bu sürece dahil oldu.

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin olacak? Sahiplik hakkı TSMF'ye geçti
11.09.2025
11.09.2025
saat ikonu 20:24

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma, Türkiye’nin önde gelen kurumları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni de kapsadı. yönetimine geçen kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği açıklandı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİMİN OLACAK?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding soruşturması kapsamında el konulan şirketler arasında yer aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, üniversitenin de bağlı olduğu holdingin suçtan elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığı iddia edildi. Sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF, Can Holding yönetimine kayyum olarak atandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yaptığı açıklamada öğrenciler ve öğretim üyeleri açısından herhangi bir endişe verici durum olmadığını, eğitim-öğretimin kesintisiz sürdürüleceğini duyurdu.

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin olacak? Sahiplik hakkı TSMF'ye geçti

Üniversitenin yeni sahipliği konusunda ise henüz bir karar bulunmuyor. TMSF’nin yönetiminde kalan Bilgi Üniversitesi, soruşturmanın seyri doğrultusunda ilerleyen dönemde ihaleye çıkarılabilir. Ancak şu an için üniversite TMSF’nin idaresinde bulunuyor ve eğitim faaliyetleri normal seyrinde devam ediyor.

DOĞA KOLEJİ KİMİN OLACAK, SATILDI MI?

Doğa Koleji, 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine katılmış ve Can Holding çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştı. 11 Eylül 2025 tarihinde Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Doğa Koleji’nin de hakları TMSF’ye geçti. Yapılan açıklamada, kurumun kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceği ve öğrencilerin eğitiminde herhangi bir kesinti olmayacağı vurgulandı.

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin olacak? Sahiplik hakkı TSMF'ye geçti

Doğa Koleji’nin gelecekteki sahipliği henüz netleşmiş değil. TMSF’nin uyguladığı genel yöntem, el konulan şirketleri bir süre yönettikten sonra ihale yoluyla yeni sahiplerine devretmek oluyor. Şimdilik TMSF’nin yönetiminde olan kolejde eğitim-öğretim süreçleri normal şekilde sürdürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da konu ile ilgili açıklamada bulundu:

“İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan "Doğa Koleji" özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.

Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir.”

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin olacak? Sahiplik hakkı TSMF'ye geçti

DOĞA KOLEJİ VE BİLGİ ÜNİVERSİTE'NE NEDEN EL KONULDU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketlerin “ kurmak”, “dolandırıcılık”, “” ve “” suçlarında kullanıldığı iddia edildi. MASAK raporlarında, kaynağı belirsiz paraların şirket hesaplarına aktarıldığı, faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin eğitim, medya, enerji gibi sektörlere yatırıldığı tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.

El konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV, çeşitli enerji şirketleri, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi de yer aldı. Mahkeme kararında, şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiklerine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Bu nedenle üniversite ve kolej de dahil olmak üzere holdingin tüm yapıları TMSF’nin yönetimine geçti.

