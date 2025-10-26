Menü Kapat
Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satış gününü duyurdu. 2025 Doğu Ekspresi bilet ücretleri ve biletlerin satışa sunulacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı.

Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi bilet fiyatları
Her yıl kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, seyahat etmeyi seven vatandaşların gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi 2025 yılında da yolcularına benzersiz bir manzara şöleni sunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış dönemi seferlerine ilişkin duyuru yaptı.

Bakan Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık’ta başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar sürecek.” ifadelerini kullandı.

Bireysel bilet alımları ise 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, trenin gidiş ve dönüş toplamda 60 yolculuk gerçekleştireceğini belirtti.

Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 kişilik kapasiteye sahip olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel markalarından biri haline gelmiştir."

