Doğuş Otomotiv hisse temettü karı mı dağıtacak ne zaman? DOAS bilanço açıklandı

Temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği şirketlerden biri olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret yani borsadaki adıyla DOAS, 19 Ağustos’ta paylaştığı finansal bilanço sonuçların ardından 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin kar payı avansı temettü hakkında açıklama yaptı.

İkinci çeyrekte Doğuş Otomotiv, 1,6 milyar lira net kar beklentisine karşın 2,1 milyar lira net kar duyurdu.

Şirketin 6 aylık dönemdeki toplam net karı yıllık bazda yüzde 61 düşüşle 2,7 milyar liraya geriledi.

Bu dönemde net borç ise yüzde 64 artışla 19,6 milyar liraya ulaştı.

DOAS hisse, 19 Ağustos’ta günü yüzde 2,4 artışla 204,3 liradan tamamladı.

Hissede aylık yüzde 8, yıllık ise yüzde 2,7 oranında bir değer artışı görüldü.

DOAS BİLANÇO TEMETTÜ NE ZAMAN?

Şirket, 19.08.2025 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüldüğü üzere 1 Ocak ile 30 Haziran döneminde oluşan ara dönem karından, kar payı avansı temettü dağıtılmamasına karar verildiğini belirtti.

DOAS hissesine sahip hissedarlara temettü ödemesinin ne zaman yapılacağı ise henüz belirlenmedi.

Kesin tarihin Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret tarafından açıklanması bekleniyor.