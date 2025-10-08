Menü Kapat
Draconid meteor yağmuru İstanbul'da nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? En yoğun bu gece gözlemlenebilecek

Draconid meteor yağmuru 6 Ekim 2025 tarihinde başladı. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre Draconid meteor yağmuru en yoğun 8 Ekim tarihinde gözlemlenebilecek. Gökyüüz meraklıları tarafından Draconid meteor yağmuru İstanbul'da nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

Draconid uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre her yıl ekim ayında gözlemlenebiliyor. 21P/Giacobini-Zinner kuyrukluyıldızının arında bıraktığı kalıntılardan olauşan Draconid meteor yağmuru bu yıl 6 Ekim 2025 tarihinde başladı.

Uzmanlar tarafından belirtilen bilgilere göre meteor yağmurunun en yoğun ise 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gözlemlenebileceği açıklandı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından ise Draconid meteor yağmuru nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı ise merak ediliyor.

DRACONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 8 EKİM?

Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre Draconid meteor yağmuru 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece en yoğun şekilde gözlemlenebilecek. Ancak uzmanlar Dolunay nedeniyle meteor yağmurunun gözlemlenebilmesinin zorlaşabileceğini belirtti.

NASA tarafından aktarılan bilgilere göre yaklaşık olarak saatte 10 meteor gözlemlenebilecek.

İSTANBUL'DAN METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR 8 EKİM?

İstanbul gibi büyük şehitlerde yaşayan vatandaşların meteor yağmurunu izleyebilmeleri için şehir merkezlerinden uzaklaşmaları gerekiyor. Şehir ışıklarının yaydığı kirlilik, meteor yağmurunun gözlemlenebilmesini zorlaştırıyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar şehir merkezinden uzaklaşarak, havanın açık olduğu ve yüksek rakımlı yerlerden Draconid meteor yağmurunu izleyebilecekler.

