Dua Lipa nişanlısı Callum Turner ile yaş farkı kaç merak edildi

27 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:42

Dua Lipa, bir yıldır birlikte olduğu Callum Turner ile nişanlandı. Turner ile bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcının eski sevgilileri de oldukça konuşulmaktaydı.

Dünya müzik sahnesinin önemli isimlerinden Dua Lipa​, bir yıllık ilişkisinin ardından oyuncu Callum Turner ile nişanlanarak evlilik​ yolunda ilk adımı attı. Turner'ın yaşı, çiftin hayranlarının merak ettiği konular arasında.

DUA LİPA NİŞANLISI YAŞI

Dua Lipa'nın nişanlısı Callum Turner, 15 Şubat 1990 doğumlu ve bu da onu 34 yaşında yapıyor. Turner'ın doğum tarihi, kariyerinin ve yaşamının çeşitli alanlarında başarılarla dolu olduğunu gösteriyor. Dua Lipa ile yaş farkının çok az olması, çiftin ilişkisinin sağlam temellere dayandığını düşündürüyor.

Turner'ın yaşı, onun genç yaşında başlayan modellik ve oyunculuk kariyerinin ne kadar hızlı ilerlediğini de yansıtıyor. Model olarak kariyerine başlayıp, ardından sinema ve televizyon dünyasında önemli roller alarak adını duyurdu. Bu, onun genç yaşında çok yönlü bir sanatçı olarak nasıl bir kariyer yolculuğuna çıktığını gösteriyor.

DUA LİPA SEVGİLİSİ CALLUM TURNER KAÇ YAŞINDA?

Callum Turner, 34 yaşında ve bu, onun Dua Lipa ile olan ilişkisinde yaş açısından ne kadar yakın olduklarını gösteriyor. Turner'ın yaşı, onun hem modellik hem de oyunculuk alanında ciddi bir deneyim biriktirdiği bir döneme işaret ediyor.

Turner, kariyerine 20'li yaşlarında başladı ve kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Bu başarı, onun genç yaşta hem moda dünyasında hem de sinema-tv sektöründe kendini kanıtladığını gösteriyor. Dua Lipa'nın sevgilisi olarak bilinmesi, onun dünya çapında daha geniş bir kitle tarafından tanınmasına katkıda bulundu.

DUA LİPA SEVGİLİSİ CALLUM TURNER YAŞ FARKI KAÇ?

Dua Lipa ve Callum Turner arasındaki yaş farkı sadece 5 yıldır. Lipa 29 yaşındayken, Turner 34 yaşında. Bu küçük yaş farkı, onların ilişkisinin yaş açısından ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor.

Yaş farkının az olması, çiftin benzer yaşam evrelerinde ve kariyer aşamalarında bulunmalarını sağlıyor. Bu da, ortak noktaları ve birlikte geçirecekleri zamanda ne kadar benzer deneyimler yaşayabileceklerini ima ediyor. Bu uyum, ilişkilerinin sağlamlığına katkıda bulunuyor gibi görünüyor.

CALLUM TURNER KİMDİR?

Callum Robilliard Turner, İngiliz bir aktör ve modeldir. Kariyerine modellik yaparak başladı, ardından oyunculuk alanında büyük adımlar attı. "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"da Theseus Scamander, "Queen and Country"de Bill Rohan ve "The Capture"da Shaun Emery olarak tanınmaktadır.

Turner, Chelsea, Londra'da büyüdü ve annesinin ona aşıladığı sinema sevgisiyle oyuncu olmaya karar verdi. Kariyerinin başlangıcında, Next ve Reebok gibi markalar için modellik yaptı. Oyunculuk kariyerinde aldığı roller ve aldığı ödül adaylıkları, onun yeteneğini ve çok yönlülüğünü kanıtladı. Turner, ayrıca Chelsea Futbol Kulübü'nün de bir taraftarıdır.