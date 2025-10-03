Dün gece deprem oldu mu, nerede son dakika? 3 Ekim Kandilli Rasatahenesi veriler

Kategoriler
Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5, saat 17.27'de 4 büyüklüğünde depremler meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Binlerce vatandaş sokağa döküldü.
3 Ekim Cuma günü son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Dün gece meydana gelen depremler şöyle:
Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlerin bilgilerine ulaşabiliyoruz. İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kütahya gibi illerimizde yaşanan depremlerin şiddetini, saatini ve konumunu öğrenebiliyoruz.