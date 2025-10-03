Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

OpenAI, 500 milyar dolar değerlemeyle SpaceX'i geride bıraktı

OpenAI, eski ve mevcut çalışanlarının 6,6 milyar dolarlık hisse satışının ardından 500 milyar dolar değerlemeye ulaştı. SpaceX’i geride bırakan şirket, Microsoft ile ortaklık şartlarını yeniden düzenlerken gelecekte halka arz planlarını da gündeme aldı.

Murat Makas
03.10.2025
03.10.2025
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, mevcut ve eski çalışanların yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde hisseyi yatırımcılara satmasının ardından 500 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bloomberg'e göre satışa Thrive Capital, SoftBank Group Corp, Dragoneer Investment Group, Abu Dhabi'nin MGX fonu ve T Rowe Price gibi önde gelen yatırımcılar katıldı.

Bu ikincil , ABD merkezli şirketin değerlemesini, bu yılın başlarında SoftBank öncülüğünde gerçekleşen finansman turunda ulaşılan 300 milyar dolarlık seviyenin çok üzerine çıkardı.

OpenAI, 500 milyar dolar değerlemeyle SpaceX'i geride bıraktı

OPENAI, SPACEX'İ GEÇTİ

Son anlaşma, 'yi 'ın havacılık şirketi 'in 400 milyar dolarlık değerlemesinin önüne taşıdı. Bu dönüm noktası, Sam Altman'ın şirketi için, ile daha geleneksel bir kâr amacı güden kuruluşa geçiş için görüşmeler yaptığı kritik bir anda geldi.

OpenAI, 500 milyar dolar değerlemeyle SpaceX'i geride bıraktı

OpenAI ve Microsoft, ortaklıklarının şartlarını yeniden düzenlemek için çalışıyor. Değişiklikler, OpenAI'ın gelecekte halka arz arayışına girmesine olanak tanırken Microsoft'un en gelişmiş teknolojilerine erişimini sürdürmesini sağlayabilir. Görüşmelerin, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen koluna en az 100 milyar dolar değerinde hisse tahsis edilmesini de içerdiği bildiriliyor.

Bu adım, OpenAI'ın kuruluş amacını korurken daha geleneksel sermaye artırma yollarının önünü açacak.

