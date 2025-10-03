OpenAI, 500 milyar dolar değerlemeyle SpaceX'i geride bıraktı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, mevcut ve eski çalışanların yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde hisseyi yatırımcılara satmasının ardından 500 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bloomberg'e göre satışa Thrive Capital, SoftBank Group Corp, Dragoneer Investment Group, Abu Dhabi'nin MGX fonu ve T Rowe Price gibi önde gelen yatırımcılar katıldı.

Bu ikincil hisse satışı, ABD merkezli şirketin değerlemesini, bu yılın başlarında SoftBank öncülüğünde gerçekleşen finansman turunda ulaşılan 300 milyar dolarlık seviyenin çok üzerine çıkardı.

OPENAI, SPACEX'İ GEÇTİ

Son anlaşma, OpenAI'yi Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX'in 400 milyar dolarlık değerlemesinin önüne taşıdı. Bu dönüm noktası, Sam Altman'ın şirketi için, Microsoft ile daha geleneksel bir kâr amacı güden kuruluşa geçiş için görüşmeler yaptığı kritik bir anda geldi.

OpenAI ve Microsoft, ortaklıklarının şartlarını yeniden düzenlemek için çalışıyor. Değişiklikler, OpenAI'ın gelecekte halka arz arayışına girmesine olanak tanırken Microsoft'un en gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişimini sürdürmesini sağlayabilir. Görüşmelerin, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen koluna en az 100 milyar dolar değerinde hisse tahsis edilmesini de içerdiği bildiriliyor.

Bu adım, OpenAI'ın kuruluş amacını korurken daha geleneksel sermaye artırma yollarının önünü açacak.