Dünya devi açıkladı: Tüm telefon fiyatlarına zam gelecek

Kasım 19, 2025 17:17
Lu Weibing

Xiaomi, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve şirket yönetiminden gelen mesajlar pek de iç açıcı değil. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, özellikle küresel bellek fiyatlarındaki tırmanışın 2026’da akıllı telefon maliyetlerini belirgin biçimde artıracağını söyleyerek sektör adına önemli bir uyarıda bulundu.

2

Bellek fiyatlarının yükselmesinin arkasında ise yapay zekâ patlaması var. Samsung gibi büyük üreticiler, yüksek kâr getirdiği için kapasitesini veri merkezlerine kaydırıyor. Akıllı telefon tarafına ayrılan pay daralınca da, özellikle 2025’in son çeyreğinden itibaren maliyetlerin yukarı doğru tırmanacağı artık neredeyse kesinleşmiş durumda.

3

“GELECEK YIL BU YILA GÖRE ÇOK DAHA AĞIR GEÇECEK”

Lu Weibing’e göre 2026, bu yılın bile ötesinde bir maliyet baskısıyla gelecek. Yani şirketler maliyeti düşürmek için ne kadar uğraşsa da fiyatlara yansıyan artışları gizlemek pek mümkün olmayacak. Birçok modelde kaçınılmaz bir fiyat yükselişi bekleniyor; doğrusu tüketicinin de buna hazırlıklı olması gerekecek gibi görünüyor.

4

Akıllı telefon fiyatlarının son yıllarda zaten durmaksızın arttığı düşünülürse, Xiaomi yönetiminin bu açıklaması trendin hız kesmeyeceğini doğrulayan bir işaret niteliğinde.

5

YAPAY ZEKÂ TALEBİ FİYATLARI YUKARI İTİYOR

Bellek üretiminin büyük bölümünün yapay zekâ tarafına yönelmesi, sektörün en kritik sorunlarından biri hâline geldi. Üretim kapasitesi AI pazarına kayarken, rekabetin yüksek olduğu telefon segmenti giderek sıkışıyor. Üreticilerin donanım beklentileri de artmaya devam edince tablo daha da zorlaşıyor.

