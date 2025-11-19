Dünya devi açıkladı: Tüm telefon fiyatlarına zam gelecek

“GELECEK YIL BU YILA GÖRE ÇOK DAHA AĞIR GEÇECEK”

Lu Weibing’e göre 2026, bu yılın bile ötesinde bir maliyet baskısıyla gelecek. Yani şirketler maliyeti düşürmek için ne kadar uğraşsa da fiyatlara yansıyan artışları gizlemek pek mümkün olmayacak. Birçok modelde kaçınılmaz bir fiyat yükselişi bekleniyor; doğrusu tüketicinin de buna hazırlıklı olması gerekecek gibi görünüyor.