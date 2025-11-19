Görenler gözlerine inanamadı! Yeni Zelanda'da bulunan nadir hayvan dünyayı şaşkına çevirdi

Yeni Zelanda'da, göl kenarında yapılan bir araştırma sırasında zoologları heyecanlandıran "olağanüstü nadir" bir pembe çekirge tespit edildi. Söz konusu keşfin, böceklerdeki renkle ilgili mutasyonlara dair yeni bilgiler sağladığı ifade edildi.

Sigaus robustus, Yeni Zelanda'nın en büyük çekirgelerinden biri olup gri veya kahverengi tonlarında görülüyor. Genellikle, taşlar ve kayalardan oluşan çok özel bir ekosistem oluşturan Mackenzie havzası gibi ülkenin bazı nehirlerinin kenarlarında yaşıyor.

BU RENK İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Independent'a göre, zooloji uzmanları, nesli tehlike altında olan bu çekirgeyi kapsamlı bir şekilde gözlemledi ve yaşam alanındaki taşlar ve çamurlu topraklarla uyumlu olarak birçok gri ve paslı kahverengi tonunda olduğunu tespit etti.

Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma sırasında, Yeni Zelanda koruma departmanı görevlisi Jen Schori, bu türün son derece nadir görülen pembe bir örneğine rastladı.

PEMBE RENGİ NASIL OLDU?

Schori, yıllardır bu canlıları incelediğini ve gri ya da kahverengi olanları bildiğini belirtti. "Pembe olanın söylentilerini duymuştum ama hiç görmemiştim. Çok heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.

Görevli, pembe çekirgelerin son derece nadir olduğunu ve bunun eritrizm adı verilen genetik bir mutasyondan kaynaklandığını açıkladı. Eritrizm, kırmızı pigmentin aşırı üretilmesine ve türün normalde sahip olduğu doğal pigmentin daha az olmasına yol açıyor.