Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Görenler gözlerine inanamadı! Yeni Zelanda'da bulunan nadir hayvan dünyayı şaşkına çevirdi

Yeni Zelanda'da, ülkenin en büyük çekirge türlerinden 'Sigaus robustus'un olağanüstü nadir bir pembe örneği keşfedildi. Normalde gri veya kahverengi tonlarda olan türün bu rengi, genetik bir mutasyondan kaynaklanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 17:12

'da, göl kenarında yapılan bir araştırma sırasında zoologları heyecanlandıran "olağanüstü nadir" bir pembe çekirge tespit edildi. Söz konusu keşfin, böceklerdeki renkle ilgili mutasyonlara dair yeni bilgiler sağladığı ifade edildi.

Sigaus robustus, Yeni Zelanda'nın en büyük çekirgelerinden biri olup gri veya kahverengi tonlarında görülüyor. Genellikle, taşlar ve kayalardan oluşan çok özel bir ekosistem oluşturan Mackenzie havzası gibi ülkenin bazı nehirlerinin kenarlarında yaşıyor.

Görenler gözlerine inanamadı! Yeni Zelanda'da bulunan nadir hayvan dünyayı şaşkına çevirdi

BU RENK İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Independent'a göre, zooloji uzmanları, nesli tehlike altında olan bu çekirgeyi kapsamlı bir şekilde gözlemledi ve yaşam alanındaki taşlar ve çamurlu topraklarla uyumlu olarak birçok gri ve paslı kahverengi tonunda olduğunu tespit etti.

Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma sırasında, Yeni Zelanda koruma departmanı görevlisi Jen Schori, bu türün son derece nadir görülen pembe bir örneğine rastladı.

PEMBE RENGİ NASIL OLDU?

Schori, yıllardır bu canlıları incelediğini ve gri ya da kahverengi olanları bildiğini belirtti. "Pembe olanın söylentilerini duymuştum ama hiç görmemiştim. Çok heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.

Görevli, pembe çekirgelerin son derece nadir olduğunu ve bunun eritrizm adı verilen genetik bir mutasyondan kaynaklandığını açıkladı. Eritrizm, kırmızı pigmentin aşırı üretilmesine ve türün normalde sahip olduğu doğal pigmentin daha az olmasına yol açıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın kıtlığı başlıyor: Almak isteseniz de bulamayacaksınız! Dünyanın ne kadar rezervi kaldı?
ETİKETLER
#Yeni Zelanda
#böcek
#Pembe Çekirge
#Eritrizm
#Genetik Mutasyon
#Zooloji
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.