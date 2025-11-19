Altın, dolar, euro… Hepsini sollayacak! 2026’nın yatırım aracı belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yatırım yapacaklar dikkat. Küresel fon yöneticileri 2026 yılında en çok kazandıracak yatırım aracı konusunda beklenmedik bir açıklama yaptı. Buna göre G10 para birimleri arasında bu yıl oldukça silik bir performansa imza atan Japon yeni yeni yılın yıldızı olacak. İkinci sırada ise yatırımcının güvenilir limanı altın yer alıyor.
Yeni yıla artık sınırlı süre kala ekonomi dünyasında da 2026’ya yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Bank of America (BofA) 2026 yılında en çok kazandırması beklenen yatırım araçlarına yönelik bir anket düzenledi. Ankete 170 portföy yöneticisi katılarak fikir bildirdi.
Ekonomi dünyasının önemli aktörlerinin katıldığı anketin sonuçlarına göre 2026 yılında en iyi performans Japon yeninden bekleniyor. Dolar karşısında son yılların en zayıf seviyesine ulaşan yen hakkında sahip olunan bu beklenti finans çevrelerinde şaşkınlığa neden oluyor.
Ayrıca ankete katılan her üç fon yöneticisinden biri yeni yılda en yüksek getiriyi sağlayacak varlığın Japon yeni olduğunu düşünüyor.
2026’ya yönelik beklentilerde Japon yenini altın ve dolar takip ediyor. İngiliz sterlinine ilişkin ise beklenti yüzde 3’lük seviyelerde ve en alt sıralarda yer alıyor.
2025 yılı boyunca oldukça sönük bir performansa sahip olan Japon yeni hakkındaki bu iyimser beklenti finans çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Keza Yen, dolar karşısında sadece yüzde 1 oranında bir artış yaşamış ve G10 para birimleri arasında son sıralarda yer almıştı.
Tarih boyunca yatırımcının en güvendiği limanlardan olan altın sene boyunca merkez bankalarının yüksek alımları, jeopolitik tansiyonun yüksek olması ve küresel ticaretteki riskler nedeniyle rekor seviyeleri test etti. Yapılan ankette altının 2026’da da Japon yeninin hemen ardından yer alacağı ve yatırımcıların vazgeçilmezleri arasında görülüyor.