Altın, dolar, euro… Hepsini sollayacak! 2026’nın yatırım aracı belli oldu

Ayrıca ankete katılan her üç fon yöneticisinden biri yeni yılda en yüksek getiriyi sağlayacak varlığın Japon yeni olduğunu düşünüyor.

2026’ya yönelik beklentilerde Japon yenini altın ve dolar takip ediyor. İngiliz sterlinine ilişkin ise beklenti yüzde 3’lük seviyelerde ve en alt sıralarda yer alıyor.