Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın, dolar, euro… Hepsini sollayacak! 2026’nın yatırım aracı belli oldu

Kasım 19, 2025 17:06
1
2026’nın yatırım aracı belli oldu

Yatırım yapacaklar dikkat. Küresel fon yöneticileri 2026 yılında en çok kazandıracak yatırım aracı konusunda beklenmedik bir açıklama yaptı. Buna göre G10 para birimleri arasında bu yıl oldukça silik bir performansa imza atan Japon yeni yeni yılın yıldızı olacak. İkinci sırada ise yatırımcının güvenilir limanı altın yer alıyor.

2
2026’nın yatırım aracı belli oldu

Yeni yıla artık sınırlı süre kala ekonomi dünyasında da 2026’ya yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Bank of America (BofA) 2026 yılında en çok kazandırması beklenen yatırım araçlarına yönelik bir anket düzenledi. Ankete 170 portföy yöneticisi katılarak fikir bildirdi.

3
2026’nın yatırım aracı belli oldu

Ekonomi dünyasının önemli aktörlerinin katıldığı anketin sonuçlarına göre 2026 yılında en iyi performans Japon yeninden bekleniyor. Dolar karşısında son yılların en zayıf seviyesine ulaşan yen hakkında sahip olunan bu beklenti finans çevrelerinde şaşkınlığa neden oluyor.

4
2026’nın yatırım aracı belli oldu

Ayrıca ankete katılan her üç fon yöneticisinden biri yeni yılda en yüksek getiriyi sağlayacak varlığın Japon yeni olduğunu düşünüyor.

2026’ya yönelik beklentilerde Japon yenini altın ve dolar takip ediyor. İngiliz sterlinine ilişkin ise beklenti yüzde 3’lük seviyelerde ve en alt sıralarda yer alıyor.

5
2026’nın yatırım aracı belli oldu

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 1’İ GEÇEMEDİ

2025 yılı boyunca oldukça sönük bir performansa sahip olan Japon yeni hakkındaki bu iyimser beklenti finans çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Keza Yen, dolar karşısında sadece yüzde 1 oranında bir artış yaşamış ve G10 para birimleri arasında son sıralarda yer almıştı.

6
2026’nın yatırım aracı belli oldu

ALTIN ZİRVEDEN VAZGEÇMİYOR

Tarih boyunca yatırımcının en güvendiği limanlardan olan altın sene boyunca merkez bankalarının yüksek alımları, jeopolitik tansiyonun yüksek olması ve küresel ticaretteki riskler nedeniyle rekor seviyeleri test etti. Yapılan ankette altının 2026’da da Japon yeninin hemen ardından yer alacağı ve yatırımcıların vazgeçilmezleri arasında görülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.